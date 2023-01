Ag. Osimhen: Vuole vincere con il Napoli!

Ha parlato Calenda, in un’intervista al Corriere dello Sport, ovviamente del suo assistito più ricercato.

Dopo la doppietta alla Juventus, l’attaccante nigeriano ha catturato l’attenzione delle Big d’Europa, ma il suo agente, sottolinea come in questo momento per Victor, non ci siano distrazioni:

“Il focus è sul Napoli. Victor sta bene, felice e perfettamente integrato con la gente. Allo stadio è il primo a fare festa, a ballare con i tifosi. Il suo obiettivo è vincere con il Napoli, vuole regalare un sogno a una città che ama, non esiste altro che questo”

Rassicura i tifosi partenopei, Calenda, almeno per questa stagione, la consacrazione del numero 9 azzurro va ricercata, nel rapporto con l’allenatore, anche secondo il suo agente:

“Sta lavorando bene con la squadra, crescono intesa e armonia. Con i consigli di Spalletti, migliora continuamente, si trova nel pieno della maturazione”

Tanti campioni, passati sotto l’egida di Calenda, da Maicon, Marquinhos passando per Tevez e Thiago Silva. Un esperto di top player, Osimhen oggi è l’idolo del Maradona, il più forte di tutti, secondo Spalletti:

“Se lo dice il suo allenatore, un grande allenatore, fa senz’altro piacere. Victor è un talento naturale, fisicamente devastante, credo che la chiave sia nella continuità. È stato penalizzato dagli infortuni, ora riesce a esprimere il suo potenziale con serenità. Sta lavorando bene con la squadra, crescono intesa e armonia, con la guida di Spalletti, migliora continuamente”

La cura con il tecnico toscano, sta indubbiamente proiettando l’attaccante nigeriano sul tetto dei bomber, in circolazione. La Premier, sponda Manchester United, ma non solo, sta preparando un’offerta da capogiro, per portare via il numero 9 da Castel Volturno.

Roberto Calenda respinge le pretendenti, almeno per ora, consapevole anche del fatto, che qual ora il Napoli dovesse vincere qualcosa quest’anno, le quotazioni del suo assistito, schizzerebbero alle stelle.

Victor sta bene, lo ha ribadito anche il suo agente, l’ intesa con Kvaratskhelia ha catturato l’attenzione anche del New York Times, che ha titolato quest’oggi ,parlando dei due gioielli azzurri, come “dell’attacco più devastante del calcio europeo”.

Un riconoscimento che inorgoglisce non solo i due calciatori, ma tutto lo staff Napoli, città compresa.

Da quando è diventato padre, Victor Osimhen è maturato ancora di più, come ha detto Calenda.

La maturità definitiva la vedremo tra qualche tempo, quando bisognerà accompagnare le prestazioni sul campo, con i titoli, quelli che restano per sempre nella storia.

Napoli sogna e vincere nel segno di un ragazzo venuto dall’Africa, avrebbe un significato ancora più importante.

