Ag. Mertens: “Voglio fare chiarezza sul mancato rinnovo. Sulla Juve…”

Stijn Francis, noto procuratore tra i tanti anche di Dries Mertens, è tornato a parlare del mancato rinnovo, spiegando i motivi dell’addio al Napoli e confermando di avere avuto contatti seri con la Juventus, inoltre ha svelato alcuni retroscena sul belga durante una puntata del podcast MidMid.

“Il trasferimento al Galatasaray è stato un processo lungo. È uno dei club più belli in cui andare se non arriva un altro top player del livello della Juventus.

Ci siamo accorti troppo tardi che la storia del Napoli stava finendo. C’era una ingenua convinzione di poter restare, anche perché non abbiamo fatto mai pressione in senso contrario. A maggio-giugno era tutto da decidere, ma il rinnovo non si è concretizzato.

Non chiedevamo molto. Se si confronta con l’offerta della Juventus (5 milioni all’anno, secondo il quotidiano Nieuwsblad), quello che abbiamo chiesto al Napoli è pochissimo.

Non c’è stata negoziazione, si trattava di un prendere o lasciare.

Con la Juve c’è stato un colloquio concreto e interessante, per noi e per Dries. Ma il cuore gli ha suggerito che non poteva farlo.

Uno dei suoi progetti era quello di giocare a Bali per un anno. Era forse un piano D piuttosto che un piano B ma era in ballo il Bali United, il campione d’Indonesia.

Anversa? Non c’è mai stata una trattativa in merito. La richiesta è nata dopo il trasferimento al club belga di Toby Alderweireld, ma niente di più. Anche Dries non voleva tornare in Belgio”

