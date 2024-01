Ag. Mangala: “Vuole il Napoli”

Le continue voci su Orel Mangala in dirittura d’arrivo, presso Castel Volturno, trovano conferma, anche attraverso il suo intermediario italiano.

Enrico Sposato, intervistato da Radio CRC, fa luce sulla trattativa:

“Il mercato di Gennaio è condizionato dalla situazione economica del club, ma il Napoli sta facendo tanto. Mangala farebbe benissimo in maglia azzurra, gli piace il campionato italiano e nelle condizioni giuste può dare un supporto determinante, visto che il Napoli davanti ha tanta qualità. Il sondaggio del club partenopeo è reale, c’è la possibilità di trovare una soluzione”

Sposato poi parla delle preferenze del giovane belga:

“Il ragazzo apprezza l’Italia ed il Napoli, conosce già tanti calciatori, come Traore un altro nazionale belga. C’è poco da convincere il ragazzo, che apprezza la piazza, sia dal punto di vista sociale che tecnico. Ci sono tutte le condizioni affinché l’affare si sblocchi”

Che tipo di calciatore è Mangala ?

“È un tuttocampista perché ha qualità e quantità. Si spende tanto sia in fase offensiva che difensiva, bravo negli inserimenti e interdizione. È tenuto in considerazione dagli allenatori per la sua flessibilità, si adatta a vari contesti tattici”

I recenti acquisti del Napoli, fanno piacere anche a Mangala, secondo il suo agente la strada è spianata per il suo arrivo:

“Mangala è felice per Ngonge, che ha fatto un passo importante della sua carriera. Io sono a Roma, quando ci saranno le condizioni adeguate per tutti, magari l’affare si potrà sbloccare. Ma la volontà del giocatore di arrivare in Italia c’è tutta”

Solo una questione economica a questo punto, separa il Napoli dal centrocampista belga. La società partenopea spingerebbe per un’operazione in prestito, il Nottingham ci sta pensando. La situazione potrebbe evolversi positivamente, nei prossimi giorni.

