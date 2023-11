Ag. Kvaratskhelia: “A breve aggiustamenti nel suo contratto. ADL è una bravissima persona, un uomo di parola”

Mamuka Jugeli, procuratore dell’attaccante del Napoli, Khvicha Kvaratskhelia, ha parlato a Sport Imedi del rinnovo molto vicino del suo assistito con il club azzurro. Queste le sue parole riportate da TuttoNapoli.net

“Nel futuro prossimo ci saranno aggiustamenti nel suo contratto. De Laurentiis è una bravissima persona, un uomo di parola che mantiene tutto ciò che promette, a noi ha fatto tante cose buone. E’ chiaro che Kvara è un calciatore di altissimo livello e merita di più, ma lo riceverà in un futuro prossimo. La famiglia è soddisfatta e anche Khvicha è soddisfatto”.

L’ottimo momento del georgiano.

“Quest’anno Khvicha è in gran forma, è migliorato molto in quest’anno al Napoli e per me quest’anno sta facendo anche meglio della passata stagione. Anche il padre del giocatore, Badri, è d’accordo con me. Kvara può giocare in tutti i ruoli dell’attacco”.

La prima fantastica stagione in Serie A.

Alla sua prima stagione in Italia ha sorpreso tutti, solo lui si aspettava di fare un’annata così. Quando eravamo insieme a Napoli, mi disse che in un anno avrei visto cosa avrebbe fatto. E l’ha fatto”.

Infine un commento sull’ex tecnico del Napoli Garcia.

Garcia? Non posso dire nulla, ma anche un bambino sa che il Napoli non dovrebbe perdere con l’Empoli. De Laurentiis ora ha un allenatore esperto e tante persone competenti in società”.

