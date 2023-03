Ag. Kvara: “Kvaratskhelia, in Italia, solo al Napoli!…”

Mamuka Jugeli, agente di Khvicha Kvaratskhelia, nel corso della sua intervista a GeoTeam, ha fatto un focus sull’attaccante georgiano:

“A Khvicha piace tutto di Napoli e per il momento non c’è nulla con altri club. Ho avuto un incontro piacevole con Cristiano Giuntoli: il Direttore Sportivo del Napoli era interessato a potenziali calciatori georgiani ed era interessato al calcio del nostro Paese. Irakli Azarov? Potrebbe giocatore in Serie A, è un giocatore di alto livello, uno dei miei migliori calciatori”.



La promessa:

“Kvaratskhelia non si trasferirà dal Napoli in nessuna squadra italiana. Ho parlato con Khvicha e lui mi ha confessato: Mamuka, non giocherò in un’altra squadra italiana al di fuori del Napoli. Poi non so cosa accadrà tra 10-15 anni, magari l’Inter lo chiamerà e lui vorrà andarci, ma ad oggi non ne vuole sapere. In Italia, per lui, c’è solo il Napoli”.

Su Napoli:

“Non credo sia una città criminale. Io ci vado spesso, anche i suoi genitori e la sua famiglia ci vanno spesso e non hanno mai avuto alcun disagio. Gli hanno rubato la macchina, ma poteva capitare anche da altre parti. A Napoli va tutto bene, questa città mi piace molto”.

Sul Real Madrid: “Io e suo padre Badri siamo tifosi del Barcellona, invece Kvaratskhelia ama il Real Madrid. È un giocatore di quel livello lì, lui può giocare ovunque”.

