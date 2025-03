Ag. Immobile: Ciro a Napoli? Non si sa mai…

In occasione dell’inaugurazione del centro sportivo, Immobile Academy, in quel di Torre Annunziata, il suo agente ha rilasciato alcune dichiarazioni.

Marco Sommella intervistato da CalcioNapoli24, racconta come è nata questa opera:

“Ciro Immobile ha fatto qui, qualcosa di incredibile, con il supporto della sua famiglia. Da anni cercava una struttura da donare alla sua terra, oggi si chiude un cerchio, dopo tanti anni. Non si dimenticano le proprie origini, trovare un centro così all’avanguardia da lustro, ad un territorio, sempre additato per altro. Si possono togliere i ragazzi dalla strada, Ciro ha messo la testa e il cuore, insieme al papà e al fratello”

Attualmente Immobile gioca in Turchia, con il Besiktas, ma la suggestione di chiudere la carriera a Napoli, non è così peregrina:

“L’altra sera scherzavo con Conte, che in Nazionale e col Siena, non lo faceva mai giocare. Ho un grande rapporto con il Mister, Ciro ha un anno di contratto col Besiktas, poi nel calcio non si sa mai..”

La domanda per Sommella, su come ha trovato Antonio Conte, nasce spontanea:

“Quando ci vediamo con Conte, parliamo poco di calcio. Conoscendolo è uno che venderà cara la pelle, poi i dettagli possono cambiare le stagioni. Due anni fa il Napoli vinse lo scudetto, con largo anticipo, adesso c’è una bella lotta a tre”

Probabilmente più a due, ma la cosa più importante è lottare fino alla fine, come nello spirito del tecnico salentino.