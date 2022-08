Massimiliano Simeone, agente di Hubert Idasiak, portiere classe 2002 del Napoli, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli:

”Quest’anno i due ritiri sono stati deludenti. Ci sono troppi portieri e quindi Hubert non è stato coinvolto. Ha fatto qualche partitella, ma di quelle a metà campo. Non si è mai sentito parte della squadra. C’è rammarico, l’anno scorso ci era stato promessa una crescita, magari in prestito. Abbiamo accettato, perchè non possiamo decidere nulla, di fare la Primavera da fuori quota.

Quest’anno mi ero mosso perchè c’erano diverse squadre polacche che lo volevano, sia di Serie A che di B. Non so perchè il Napoli non lo libera, forse perchè è l’unico giovane arruolabile nella lista Champions.

Idasiak è deluso, perchè quest’anno rischia di stare un anno fermo. Evidentemente fa comodo al Napoli avere un portiere su cui non puntare. Non abbiamo intenzione di rinnovare, la scadenza è nel 2024. Hubert si è sempre allenato senza mai alzare la voce, pur guadagnando il minino federale”.

