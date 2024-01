Ag.Dragusin: “Napoli non mi ha mai contattato “

Ag. Dragusin: Il Napoli non mi ha mai contattato.

Dopo aver chiuso l’operazione Mazzocchi, con Samardzic in dirittura d’arrivo, il club azzurro è alla ricerca di un difensore centrale.

Il nome segnato con matita rossa, sul taccuino di De Laurentiis è quello di Radu Dragusin. Visti i buoni rapporti del presidente del Napoli, con il Genoa, si cerca di trovare una via d’intesa per portare il centrale rumeno, in maglia azzurra.

L’ultima offerta partenopea è di 20 milioni di euro, più il cartellino di Ostigard. I rossoblu però aspettano notizie dall’Inghilterra, con il Tottenham forte sul giocatore, anche se permangono distanze, tra richiesta ed offerta.

Il procuratore di Dragusin, intervenuto ai microfoni di TVPlay, avvalora l’ipotesi Premier:

“Da quando faccio questo lavoro non ho mai conosciuto un ragazzo come lui. Non gli interessano i soldi, vuole fare una grande carriera. Il Napoli non mi ha mai contattato”

Non è detto che si muova per Gennaio, secondo Florin Manea, in attesa di capire come si muoverà il mercato, in questi giorni:

“Dragusin non è convinto di lasciare Genova a metà stagione. Secondo me è perfetto per giocare in Inghilterra, il suo sogno è arrivare in Premier. Radu non sente la pressione, prima della partita contro l’Inter, mi ha detto, che la pressione lo fa stare meglio”

Se a Napoli sono rimasti gelati dalle parole del procuratore di Dragusin, anche a Londra saranno fischiate le orecchie:

“Non abbiamo avuto nessuna offerta dal Tottenham, se poi si mettono d’accordo con il Genoa, saremo pronti ad ascoltarli. Nell’unico meeting che ho avuto con gli inglesi, mi hanno chiesto solo del carattere del ragazzo. Il suo cartellino vale 25/30 milioni di euro, il Genoa chiederà questa cifra”

Pista ancora possibile, con le classiche dichiarazioni di mercato, tendenti a creare un’asta. Gli azzurri non perdono le speranze, qual ora gli inglesi, dovessero ritenere la cifra richiesta, troppo alta.

