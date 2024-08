Ag. Cajuste resta a Londra!

La mancata cessione di Cajuste al Brentford, di fatto ha bloccato anche l’arrivo di Brescianini, nonostante il giocatore del Frosinone, avesse già effettuato le visite mediche, per il club azzurro.

Colpi di scena clamorosi, ma non nuovi nel calciomercato, vedi la vicenda Gabri Veiga, di un anno fa.

Sempre in tema di cambi di scena dell’ultimo minuto, il procuratore di Jens Cajuste è rimasto a Londra, per altri club inglesi interessati al calciatore svedese.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, con un suo classico tweet, la cessione del centrocampista napoletano è ancora in piedi:

“L’agente di Jens Cajuste resta a Londra per trovare una nuova soluzione, per il centrocampista svedese dopo la conclusione con il Brentford. Cajuste lascerà Napoli perché ci sono altre squadre della Premier e un club tedesco interessati. Il Napoli è pronto a siglare l’accordo per Billy Gilmour, con il Brighton”

Secondo il giornalista di Calciomercato, la possibilità che Cajuste vada comunque a giocare in Premier è molto concreta.

Nel frattempo comunque il Napoli chiude per Gilmour, avendo trovato l’accesso con il club inglese.

Per il centrocampo Manna, dopo aver perso Brescianini, lavora per Scott McTominay, centrocampista scozzese dello United. Sul giocatore c’era proprio l’Atalanta che poi ha virato su Brescianini. Nel caso partisse Folorunsho, destinazione Lazio, il club azzurro proverebbe a chiudere per il giocatore del Manchester United.

Quando mancano pochi giorni all’inizio del campionato, il Napoli cambierà molto, rispetto alla squadra che scenderà in campo a Verona.