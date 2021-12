“Affaire” Salernitana: la figura incommentabile di Lega e Figc

Ieri, al termine dell’Assemblea di Lega, ha parlato Paolo Dal Pino. Il presidente dell’organo che controlla la Serie A ha fatto sentire la sua voce in merito al caso Salernitana, che rischia l’esclusione dal campionato.

“I club di Serie A hanno chiesto di proporre al Consiglio Federale una proroga dando delle condizioni, definite già da ora, per la fine del campionato. Per il bene della Serie A mi auguro che la Salernitana non venga esclusa dal campionato”.

È la soluzione a cui nessuno vorrebbe arrivare, ma inizia a essere uno scenario di cui tenere conto: la scadenza del 15 dicembre, fissata dai trustee, è passata senza che siano giunte offerte concrete. Adesso la dead line resta fissata al 31 dicembre.

Termine entro cui il club campano va ceduto per evitare una figuraccia alla stessa Lega Serie A, oltre ovviamente, alla FIGC, istituzioni omertosamente assenti in tutti questi mesi.

Le parole di Pistocchi

Al tal proposito, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Maurizio Pistocchi. Il noto giornalista non ha avuto peli sulla lingua del commentare il caso Salernitana.

“È una situazione oggettivamente imbarazzante per tutti. Siamo arrivati quasi a metà campionato senza trovare una soluzione, malgrado la FIGC abbia concesso varie proroghe. Rischiamo di trovarci con una Serie A composta da 19 squadre. I tifosi della Salernitana sono coloro che ci rimettono più di tutti. I veri colpevoli vanno cercati nella proprietà e nella Federazione, che prima fa le normative e poi le disattende!“.

La posizione di Pistocchi è assai critica nei confronti del presidente federale, Gabriele Gravina.

“Deve dimettersi? In Italia non si dimette mai nessuno perché le dimissioni sono scomode. Io mi sono dimesso da Mediaset, ma non ho il potere del presidente della FIGC. Fossi in Draghi, commissionerei la FIGC, ma mi rendo conto che il Presidente del Consiglio ha pensieri ben più importanti al momento...”.

Il commento di Aliberti

Ai microfoni di Radio Punto Nuovo ha tuonato pure Aniello Aliberti, storico presidente della Salernitana, dal 1994 fino al fallimento del 2005.

“Leggendo i giornali, mi sembra di capire che economicamente sia una società sana, quindi mi meraviglio, ma solo fino a un certo punto, che non ci siano state offerte. Nessun imprenditore sano di mente investirebbe soldi veri nel calcio italiano, che ha vari miliardi di debiti…“.

Aliberti non punta il dito contro Lotito, ma sposta il focus delle responsabilità sulle istituzioni pallonare.

“La vera colpevole è la FIGC, Salerno non può sopportare un altro fallimento dopo quelli del 2005 e del 2011. La decisione più logica sarebbe stata quella di non permettere ai campani di iscriversi già in estate, se non fossero stati rispettati i parametri dettati dalla Federazione!“.

Eppure, l’ex presidente granata resta fiducioso.

“Penso che alla fine prevarrà il buonsenso e si permetterà ai granata quantomeno di terminare il campionato, in modo da evitare di falsare il torneo. Una Federazione seria dovrebbe stabilire una legge e farla rispettare, senza piegare i regolamenti a proprio piacimento“.

