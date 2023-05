Adulto non è grande. Aurelio e Luciano ai ferri corti

Adulto è una parola bellissima, non vuol dire grande.

Vincere non basta.

Senza Educazione, la Felicità dissipa energie e mina il Futuro.

Cose che capitano soltanto a Napoli. Nel bene o nel male, questa Città, ha bisogno di differenziarsi. Non può in nessun caso ed in nessun modo, sembrare simile alla “normalità”.

Se ben gestita, la cosa, può essere meravigliosa.

In questo caso, non sappiamo come andrà, sappiamo però e lo sappiamo da tempo, di essere nelle mani di due prime donne. Lo sappiamo e lo scriviamo dal primo giorno. De Laurentiis e Spalletti non sono nati per un matrimonio. Più per una relazione “estiva”. Uomini liberi che adorano l’indipendenza.

Indipendenti e protagonisti. In conferenza, silenzio, parla Luciano. Il presidente è un ingombro. Due starlette sullo stesso palco sono troppe. Uno dei due deve assolutamente andare in nominaton. Il pubblico vota e sceglie.

Onestamente ce lo saremmo risparmiati questo “spettacolo” non edificante. Avevamo sperato che la vittoria combaciasse con una crescita non solo di portafoglio ma anche educativo aziendale. Niente da fare.

I campioni d’Italia senza allenatore e direttore, sembra una barzelletta. Non lo è.

A prescindere da come andrà, la ssc Napoli ha ribadito come ci sia tanto, tantissimo su cui lavorare.

Adulto è una parola bellissima. Pochi ne conosco il significato.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati