Adriano Galliani: “Van Basten piu’ forte di Maradona”

Adriano Galliani, storico direttore del Milan e attuale amministratore delegato del Monza, ha rilasciato una lunga intervista a DAZN dove ha toccato diversi punti.

Tra gli argomenti principali dell’intervista troviamo gli elogi a Marco van Basten, ex attaccante olandese del grande Milan, che lo ha paragonato a Diego Armando Maradona.

Di seguito, le sue parole:

“Nel Milan hanno giocato 9 Palloni d’Oro e tanti grandi brasiliani. Nel mio cuore però, in maniera indelebile, resta Marco Van Basten. Poteva vincere tanti altri Palloni d’Oro, il problema è che si è fermato a 28 anni per un problema al ginocchio. Avrebbe potuto vincere gli stessi premi di Messi e Cristiano Ronaldo. Lui è l’unico giocatore per cui mi inginocchio, è come la Madonna per me.

Per me è stato il più forte di tutti, magari molti non la pensano come me. Non so, se dico che è più forte di Maradona mi tirano di tutto addosso… Diciamo che è il più forte di sempre del Milan”.

Maradona o van Basten: chi è il migliore? Galliani non ha dubbi

Secondo Adriano Galliani, Marco van Basten, è stato il migliore di sempre, anche se il paragone con Maradona non mette d’accordo nessuno su tale considerazione.

L’attuale amministratore delegato del Monza, tra l’altro, è stato un rivale storico del Napoli di Maradona quando lavorava al Milan e le due squadre ogni anno battagliavano fino alla fine per la vittoria finale.

Adesso Galliani è al Monza e l’anno scorso ha centrato la prima promozione storica per il club brianzolo, con l’obiettivo di riconfermarsi nella massima serie anche per la prossima stagione.

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati