Adriano Bacconi: “Milan piu squadra per mentalita’ e rosa”

Il match analyst, Adriano Bacconi, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Tele A soffermandosi su Napoli e Milan, squadre che sembrano le principali candidate alla vittoria del campionato:

“Il Milan ha due vantaggi rispetto al Napoli. In primo luogo il fatto di avere già cinto qualcosa di importante e faccio riferimento allo scudetto dello scorso anno. C’è quindi entusiasmo, grande coesione tra i calciatori e tra gli stessi e l’allenatore. Riescono a superare brillantemente anche alcune sconfitte come quella col Chelsea”

Adriano Bacconi ha poi aggiunto nel corso del suo intervento:

“In secondo luogo la rosa del Milan è più ampia rispetto a quella del Napoli. I rossoneri, anche con le seconde linee, non perdono mai la propria identità. Inoltre, nello scontro diretto, la compagine di Stefano Pioli non meritava affatto di perdere, anzi. Per come la vedo io, il Milan ha giocato meglio del Napoli. La squadra di Spalletti deve ancora dimostrare di sapere vincere e deve dare continuità ai suoi risultati. Anche lo scorso anno era partito a razzo, ma sappiamo come è finita. A centrocampo e in difesa non vedo tante alternative. Il problema del Napoli rispetto al Milan ha un nome e un cognome: Alex Meret. Maignan fa la differenza in positivo, il portiere azzurro deve crescere. Quando Meret sbaglia, poi capita che faccia un altro errore. Si veda contro il Bologna. Ha commesso un errore sul gol del Bologna, poi ha fatto una uscita a vuoto nel finale che poteva costare caro ai partenopei”.

