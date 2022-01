Adriano Bacconi: “Elmas non mi soddisfa, Mertens troppo cascatore”

Il noto opinionista e Tattico Adriano Bacconi, che era ospite de “il bello del calcio” in onda su Canale 8, si e’ espresso sia nei confronti del Macedone Elmas, che del Belga Mertens criticandone il modo di giocare del primo, ed il comportamento,a suo dire, troppo “teatrale” del secondo. Queste le affermazioni di Bacconi su Elmas:“Elmas continua a non piacermi. Ha sempre la testa bassa, non mi convince negli inserimenti.“. Di seguito quelle su Mertens: “Per come la vedo io fa troppe sceneggiate, sta sempre a terra. Anche in occasione del gol di Petagna contro la Sampdoria era caduto a terra. A volte potrebbe evitare certi comportamenti”.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati