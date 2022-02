ADL vuole tornare all’antico: giovani prospetti e “garra”

Da ormai un paio di giorni si è chiusa la finestra invernale di calciomercato per le squadre di Serie A. Protagoniste assolute sono state Inter e Juventus, le quali hanno messo a segno colpi pirotecnici.

La vecchia signora è riuscita ad assicurarsi le prestazioni di Dusan Vlahovic, Denis Zakaria e Federico Gatti. I tre sono stati acquistati investendo tanti soldi per assicurarsi di rientrare tra le prime 4 (o oltre) al termine del campionato. Soltanto durante questa finestra di calciomercato i bianconeri hanno speso – ad occhio e croce – più di 90 milioni di euro. Grossa responsabilità per i dirigenti juventini, i quali sanno, però, che un grosso rischio potrebbe equivalere ad una grossa ricompensa: il ritorno alla vittoria di trofei importanti.

Poco dopo il colpo Vlahovic, l’Inter è piombata pesantemente su Robin Gosens dell’Atalanta che ha accettato subito l’offerta, bloccando il giocatore in poco più di 48 ore. Giuseppe Marotta, inoltre, è riuscito ad acquisire anche il cartellino di Felipe Caicedo per rinforzare l’attacco nerazzurro e continuare la corsa allo scudetto. Scelta lungimirante quella della dirigenza interista di acquistare Gosens da una diretta concorrente proprio pochi mesi prima della scadenza del contratto di Ivan Perisic che andava sostituito.

A proposito di questo, perché il Napoli non ha scelto di fare la stessa cosa nonostante sia consapevole del fatto che Lorenzo Insigne saluterà al termine della stagione in corso? La mancanza di programmazione nuocerà alla società a lungo andare.

De Laurentiis vuole adottare la filosofia dell’era Mazzarri

A quanto pare, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, avrebbe deciso di adottare nuovamente la filosofia dell’era Mazzarri, quando il monte ingaggi della squadra era bassissimo e si rientrava comunque tra le prime della classe.

Scelta discutibile dal momento in cui il calcio è in continuo cambiamento ed un Dossena, Aronica o Britos di turno non potrebbero essere altro che seconde o terze linee in questa squadra alla quale andrebbe aggiunto qualche piccolo tassello mancante.

E smettiamola con la storia che siamo a posto così e che la rosa non è rinforzabile, perché l’attuale capolista (nonché campione d’Italia lo scorso anno), gode già di un organico molto prosperoso ed ha comunque deciso di acquistare calciatori per fare un salto di qualità.

C’è bisogno di rinforzarsi anche perché la scelta di dimezzare il monte ingaggi farà perdere calciatori importanti oltre Insigne, Ospina e quasi sicuramente Mertens. L’anno prossimo scadono i contratti di calciatori come Fabian Ruiz che non ci possiamo permettere il lusso di perdere.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati