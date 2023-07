“Adl voleva gia cacciare Giuntoli nel 2021! Da allora i contatti con la Juve” Dichiarazioni che lasciano basiti rilasciate da un noto giornalista partenopeo

Il giornalista Mimmo Malfitano ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli del passaggio di Cristiano Giuntoli dal Napoli alla Juve:

“Noi non vogliamo guardare in faccia alla realtà. Erano già tre anni che Cristiano era stato contattato dalla Juve. Quando nel gennaio 2021 aveva intuito che ADL l’avrebbe mandato via all’instante, ha lavorato solo in funzione di poter poi andare alla Juventus. Fermo restando la sua grande professionalità, perché ha operato per conto del Napoli facendo ottime cose.

Poteva risparmiarsi quelle dichiarazioni? Prima che dichiarasse la sua fede juventina già erano iniziati gli insulti nei suoi confronti, appena si era parlato dell’interesse dei bianconeri. Siamo noi napoletani che facciamo tutti questi casini, a Milano e Torino non se ne fottono proprio!”

