Adl trascina il Napoli in un limbo operativo: eppure non tutto è perduto

Raccontare il momento storico che sta attraversando il Napoli non è affatto semplice. La pandemia ha fatto crollare quasi tutte le certezze strategiche di Aurelio De Laurentiis, abituato a gestire la società in modo ben diverso dal classico presidente degli anni ‘80.

Quello che in sede di calciomercato si lasciava trascinare dalla passione genuina, agendo esclusivamente di pancia, alla stregua di un tifoso come tanti.

Nient’affatto romantico Adl, tantomeno impulsivo. Eppure tutt’altro che sprovveduto. In effetti, non s’è mai lasciato lusingare dalle istanze della piazza. Men che meno dall’idea di perseguire la mera gloria calcistica.

Cambiano gli usi e costumi dei presidenti

Per quanto possa sembrare sgradevole agli occhi dei puristi, negli ultimi trent’anni il calcio è cambiato inesorabilmente. Oggigiorno il profitto prevale sulla gratificazione personale dei proprietari. E conta poco che una volta, questa coincidesse con la felicità della propria tifoseria

L’attuale situazione finanziaria del Napoli sconsiglia qualsiasi sentimentalismo. Meglio il decisionismo, allora. Anche se comporta una sgradevole sensazione di immobilismo operativo in entrata.

Così si spiega la necessità di tagliare drasticamente il monte-ingaggi. Poco importa che all’ombra del Vesuvio imperi il malcontento e dilaghi lo sconforto.

Il Covid ha enfatizzato una crisi strisciante, endemica nel sistema-calcio. Gestito sì come una impresa, ma in perdita, se consideriamo che il fatturato quasi mai copre le elefantiache spese di gestione.

A finanziaria la “giostra”, avevano provveduto i soldi degli altri, vale a dire i proventi della Champions League, nonché le lucrose trading player. Ma adesso che la svalutazione dei cartellini ha prodotto un crollo verticale delle contrattazioni, l’unica risorsa plausibile è il taglio dei costi.

Ripartire con nuovo slancio ed entusiamo

In quest’ottica va sicuramente interpretato lo stallo nel proporre il rinnovo del contratto a Lorenzo Insigne. Nonchè la nuova filosofia societaria: comprare dopo aver venduto. Sostanzialmente, la rosa si arricchisce di un calciatore solamente se ne esce un altro.

Non si tratta soltanto di governare in maniera virtuosa la cassaforte di famiglia, da qui in avanti.

Assodato che, almeno finora non è previsto alcun aumento di capitale, l’avventura imprenditoriale di DeLa al timone del Napoli non ammetterà deroghe.

Sia ben inteso, non si tratta di predisporsi al calvario del ridimensionamento.

Al contrario, se De Laurentiis veramente riuscisse a mantenere il Napoli nell’alveo dei Top Club (o presunti tali…), in virtù di investimenti più sobri, nondimeno funzionali a conseguire l’obiettivo minimo del quarto posto stagionale, il rapporto tra il presidente e la sua gente potrebbe ripartire con un nuovo slancio.

