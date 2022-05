ADL, tra Colombia e Spagna, ha dato i 15 giorni!

Colombia-Spagna, sembrerebbe piu’ un intrigo internazionale, piu’ che due nodi di mercato che il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis non riesce proprio a sciogliere, O Meglio, uno e ‘gia stato sciolto (Ospina), l’ altro tra 15gg (Fabian Ruiz)

Il portiere Colombiano, che giustamente, cerca il contratto della vita, con molta probabilita’ a Napoli, ci tornera’ solo da turista, mentre Fabian, se i suoi estimatori non pagano i 40 milioni richiesti, dovra’ restare un’ altro anno, per liberarsi a zero il prossimo. Questo sembra l’unico scenario realistico a sentir parlare il Presidente De Laurentiis ,nella conferenza stampa di oggi:

“Siamo sempre alle solite. Ospina ha il contratto scaduto, l’ho incontrato, gli ho parlato chiaro e lui è partito. Mercoledì scorso l’ho chiamato per avere una risposta, ma è in nazionale. Fabian? Ho incontrato prima lui e poi i procuratori, che mi hanno detto che mi faranno sapere entro 15 giorni. I 15 giorni non sono ancora passati. Nessuno vuol mandare via nessuno, ma nessuno vuol fare follie per i giocatori”.

