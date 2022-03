ADL-Tifosi: l’intesa vincente che può portare allo scudetto 

Nel lontano 2004, un imprenditore romano acquista l’attuale SSC Napoli, saldando tutti i debiti che avevano portato al fallimento. L’identikit di quest’uomo corrisponde alla figura di Aurelio De Laurentiis, noto produttore cinematografico.

Tale uomo, riesce a risollevare la squadra e portarla nell’Europa che conta, la Champions League. Nonostante ciò, a causa di alcune sue dichiarazioni, il rapporto con i tifosi non è dei migliori, dato che mostra quasi sempre disinteresse nel curare questa defezione.

Negli anni arriva ad affermare che con lo scudetto non gli entrerebbe nulla di più perché dovrebbe indebitarsi e questa cosa i supporters non la dimenticano mai, perché funge da classica “goccia che fa traboccare il vaso”.

Poi, tutto d’un tratto, succede che Aurelio De Laurentiis decida di volersi riscattare agli occhi della piazza napoletana. Succede tutto da un giorno all’altro, perché si passa dalle Curve a 40€ per la gara contro la Juventus, ai solo 20€ per accedere al settore popolare contro Milan e Inter.

Il presidente ha capito che questo come non mai potrebbe essere l’anno giusto per portare a casa qualcosa che manca da oltre trent’anni e che solo il mito era riuscito, sovrastando proprio il Milan l’ultima volta.

Inoltre, ADL si è reso conto del fatto che le restrizioni sul regolamento d’uso per gli ultras fossero troppo severe, pertanto ha allentato la presa e anche grazie a lui questa sera assisteremo ad uno spettacolo unico con il Diego Armando Maradona grenito di pubblico che canta a squarciagola.

Un altro punto su cui soffermarsi è la questione divise: come segno d’appartenenza sono state create delle maglie in onore di Diego Armando Maradona.

Se a questo ci aggiungiamo il nuovo bus con le immagini di D10S col pallone ed il golfo di Napoli, si raggiunge l’apoteosi della bellezza.

Il gesto più recente compiuto dal patron è, però, quello di aver rinunciato a fare marketing sulla nuova casacca rossa con l’immagine di Maradona stampata sopra, annunciando che – come giusto che sia – i ragazzi disputeranno la gara col Milan in divisa azzurra e devolvendo l’intera somma di denaro ricavata dalle nuove divise alle vittime della guerra in Ucraina.

Ci sono tutti gli elementi per arrivare fino in fondo e conquistare ciò che questa città merita: il tricolore.

Sarebbe il coronamento dell’era targata De Laurentiis e, sembra, che per la prima volta il presidente ci creda un pizzico più di noi!

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati