ADL sul mercato” Qui non stiamo pettinando le bambole”

Quando sento questa frase, ho i brividi dietro la schiena! I effetti il mercato del Napoli e’ in pieno fermento, ed oggi, nella conferenza di presentazione del ritiro di Castel di Sangro, sono stati posti tanti quesiti, anche se vi sono stati molti monologhi presidenziali, ma non vi era dubbio, proprio sul mercato.

Il patron del Napoli, De Laurentiis, ha sottolineato, in conferenza, che “non si stanno pettinando bambole…e il Napoli ha gia concluso 4 operazioni in entrata” chiaro il riferimento ad Anguissa, riscattato dal Fuham, Olivera , preso dal Getafe, Kwarashkelia, dalla Dinamo Batumi, Juan Jesus, confermato.

Sui due gia visti, nulla da eccepire, sui nuovi arrivi, sono tutti da scoprire, ma e chiaro che il taglio ingaggi non consente di sognare in grande, ma si possono sempre cercare calciatori, che sino funzionali al sistema di gioco di Spalletti.

Esce Politano, entra Bernardeschi?

“Ho trattato personalmente Bernardeschi, sono già tre settimane che ho parlato col suo agente a Montecarlo e gli ho chiesto cosa facesse. Ma ho parlato anche col mister perché non si possono prendere delle persone non assimilabili al contesto di gioco che sceglie il mister. Quindi se vogliamo fare Fantacalcio va bene, ma i calciatori devono essere messi bene in campo. Con questo non mi permetterei di dire che Bernardeschi non vada bene, ma neanche il mister. Vedremo…”

Quindi sembra che la cosa dovrebbe finire in questo modo, Politano, che probabilmente non e’ in sintonia con il tecnico, lascera Napoli, e chissa’, potrebbe tornare a casa, e forse su sponda biancoceleste, ma staremo a vedere. Ed ecco che, il parametro zero Bernardeschi, che aveva chiesto quasi 5 milioni alla Juventus , rispedita al mittente, il presidente fa anche il direttore sportivo e tratta l’acquisto dell’ ex Juve.

Niente contro Bernardeschi, ma se si abbassa il monte ingaggi, la vedo una forzatura, a meno che, il procuratore del calciatore accetti un contratto quadriennale a 2,5 milioni l’anno, unica formula che potrebbe convincere il calciatore.

Io credo che alla fine, l’ancora inesploso talento di Bernardeschi, varchera’ Castel Volturno, dispiace che Politano possa concludere in modo cosi brusco, la sua avventura a Napoli, ma il mercato e anche questo, ed in casa Napoli, le porte sono sempre girevoli!

