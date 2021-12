ADL perde il pelo ma non il vizio, cambiano le pedine ma non il gioco

A differenza di Milan, Inter, Juventus, Roma e Lazio, il Napoli vanta bilanci sempre in verde e zero debiti con le banche dall’inizio dell’era De Laurentiis. Il patron è riuscito a portare stabilità ad una società proveniente da un fallimento, senza mai dover chiedere prestiti a nessuno e senza mai sforare di budget. Ma in molto si chiedono dove possano finire questi soldi dal momento in cui di mercato se ne fa poco e cercando sempre l’affare del secolo alla fiera del baratto e dell’usato.

Siamo senza terzino sinistro da anni e non si è mai pensato di investire su questo ruolo che è fondamentale per lo sviluppo della manovra azzurra sin dai tempi di Maurizio Sarri. Infatti, col miglior Ghoulam la catena di sinistra era una macchina da gol che faceva girare al massimo tutta la squadra. Mario Rui venne acquistato dalla Roma come sostituto dell’algerino a causa della propensione dello stesso verso gli infortuni.

Il portoghese, però, si è ritrovato a giocare titolare dal momento in cui il suo ruolo sarebbe dovuto essere quello di fare staffetta di tanto in tanto col proprio compagno in corsia e dargli modo di rifiatare. Questa situazione insolita, però, si è prolungata sempre più, stagione dopo stagione, dando vita ad un vero e proprio mistero che fa sorgere un interrogativo importante: perché non acquistare un terzino?

Si è preferito investire soltanto in altri ruoli, piuttosto che mettere a segno un colpo che avrebbe potuto portare grandi risultati. L’acquisto di un calciatore in questo ruolo sarebbe fondamentale anche perché ad oggi Rui non può permettersi neanche un raffreddore, altrimenti rischiamo di ritrovarci Elmas titolare e adattato in quel ruolo tanto per dirne una.

Durante un’intervista rilasciata non troppo tempo fa, Emerson Palmieri, terzino della Nazionale ed in prestito al Lione dal Chelsea, ha dichiarato il proprio stupore pubblicamente dopo che col Napoli era tutto fatto ed egli stesso non vedeva l’ora di riabbracciare Luciano Spalletti. Il giocatore si è detto sbalordito per il fatto che la trattativa non sia andata in porto alla fine. Probabilmente la colpa è stata nuovamente di chi, come da anni a questa parte, ha valutato di troppo intervenire sul mercato per quel ruolo, nonostante l’operazione si sarebbe concretizzata con un prezzo oneroso data la formula del prestito.

Come al solito si è preferito puntare sulle ‘soluzioni interne’ perché secondo il presidente la squadra è completa e non le manca alcun tassello, ma si sbaglia e glielo dimostrano i fatti. Da poche ore è sfumata anche la pista che avrebbe portato Lucas Digne all’ombra del Vesuvio. Perché? Qualcuno ha ritenuto troppo alta la valutazione dell’Everton e di conseguenza l’acquisto del laterale sinistro è passato nuovamente in secondo piano nonostante l’emergenza infortuni che stiamo vivendo.

Insigne via? Nessun sostituto in programma. Lozano giocherà a sinistra

Il caso Insigne è l’ennesima dimostrazione di quanto Aurelio De Laurentiis punti a far sembrare sempre gli altri i colpevoli della situazione. Non è un caso che chiunque sia andato via da Napoli, lo abbia fatto litigando col patron azzurro prima di prendere le valigie. Sembra essere anche il caso di Lorenzo Insigne. Era risaputo il fatto che il contratto del capitano fosse in scadenza, ma piuttosto che cominciare con le trattative al termine dello scorso campionato, si è preferito attendere per avere il “coltello dalla parte del manico” come si suol dire.

Si è pensato che rilasciare dichiarazioni minatorie all’inizio del campionato potesse avvantaggiare il presidente nel tira e molla.

Si è pensato, inoltre, che dichiarare apertamente il proprio capitano, nonché bandiera del club, cedibile, affermando: “Ce ne faremo una ragione se partirà”, fosse la scelta giusta da fare.

Purtroppo non è stato così. Con Insigne e Pisacane, Aurelio De Laurentiis ha trovato pane per i propri denti e stavolta non riuscirà a far passare il numero 24 come il traditore di turno che abbandona la propria squadra soltanto per soldi. Perché c’è tanta differenza tra un’offerta di 16 milioni complessivi all’anno ed un’offerta di rinnovo al ribasso a 3.5 milioni a stagione.

La differenza è tanta, tantissima, e non si capisce neanche il perché. Dal momento in cui ci sono i soldi della riserva a bilancio, i contratti di Ghoulam, Mertens ed Ospina che scadono a giugno e la vendita di Manolas che ha fatto risparmiare ben 25 milioni di euro alla società.

Allora, che una volta e per tutte si parli chiaro lasciando gli inconvenievoli agli altri e prendendosi la responsabilità di ciò che si fa e a ciò a cui si va incontro con la perdita di uno dei leader del gruppo. C’è bisogno di fare chiarezza, perché utilizzare come scusa il fatto che non ci siano soldi, non regge. È evidente che ancor prima di cominciare qualsiasi tipo di discorso per il rinnovo, la società avesse già deciso che le strade dovessero dividersi.

Tutto ciò ovviamente avverrà senza l’arrivo di alcun sostituto, ma Hirving Lozano verrà adattato a sinistra con Politano a destra e Ounas pronto a far rifiatare uno dei due.

Come recita un celebre proverbio: “il lupo perde il pelo, ma non il vizio”, ma questa volta ad ADL verrà difficile far passare Insigne come traditore dopo gli ultimi avvenimenti.

