Adl (per ora) conferma Garcia! Ma il patron è scontento…fiducia a tempo per il tecnico del Napoli

L’avvio di stagione del Napoli è stato piuttosto deludente, la sconfitta con la Fiorentina ha riportato alla luce molti problemi della gestione di Rudi Garcia. Nella giornata di lunedì 9 ottobre c’è stato un incontro tra le parti all’Hotel Parker’s: presenti, oltre all’allenatore azzurro anche gli stati generali del Napoli, Antonio Sinicropi, Mauro Meluso e Maurizio Micheli. Aurelio De Laurentiis è solamente passato alla riunione e poi è andato via. Il presidente è apparso molto scontento

Il vertice tra le parti, infatti, è stato abbastanza teso, Garcia è apparso agitato, la società non ha nascosto la propria insoddisfazione per l’attuale momento della squadra campione in carica.

La sensazione è che non si procederà con l’esonero immediato. L’ultima parola, comunque, spetterà sempre al presidente azzurro, che nei mesi scorsi ha fortemente voluto l’ex Roma come sostituto di Luciano Spalletti. La sosta per le nazionali permetterà ulteriori riflessioni in casa partenopea.

