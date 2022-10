ADL omaggia D10S con una serie tv: i dettagli

Il 30 ottobre il D10S di Napoli, Diego Armando Maradona avrebbe compito 62 anni.

In occasione del suo anniversario il patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, sta lavorando per omaggiare la memoria del mito che ha reso grande Napoli nel mondo attraverso il gioco del calcio.

Come riporta la Repubblica, il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha l’intenzione di omaggiare il grande Diego Maradona attraverso la creazione di una serie tv sul Pibe de Oro.

Leggiamo insieme le parole di Repubblica:

“De Laurentiis si trasferisce a Los Angeles, tornerà quando sarà finita la prima parte del campionato. Tornerà a metà novembre. Studia una serie serie di fiction in un progetto già avviato. Sono segreti, solo i dettagli di un programma dedicato a Maradona, il Napoli è certo di aver acquisito tutti i diritti almeno per i sette anni vissuti in Italia del più grande calciatore di sempre. ”

