“Adl frena su due rinnovi! Doccia fredda per il potente manager…” Non convinto il presidente del Napoli

Il Napoli sta proseguendo la propria preparazione a Castel di Sangro, i partenopei sono al lavoro in vista della nuova stagione. In casa azzurra però ci sono diverse situazioni da definire. Alcuni calciatori spingono per capire il loro futuro e vorrebbero che il loro contratto fosse rinnovato. In Abruzzo si sono presentati diversi agenti che hanno chiesto di parlare con Aurelio De Laurentiis, un argomento che non piace molto al club partenopeo guidato dal patron della Filmauro.

Come riporta l’edizione odierna de Il Mattino, i vari colloqui avvenuti tra Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, e Mario Giuffredi, agente di Mario Rui e Matteo Politano, difensore e attaccante della squadra azzurra, per i rinnovi di contratto di entrambi, non hanno portato ancora ad una soluzione contrattuale. “Il potente manager Giuffredi non ha convinto De Laurentiis a rinnovare Mario Rui e Politano: una piccola doccia fredda”, ha riferito il noto quotidiano campano.

