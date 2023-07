“Adl ? Le sue parole poco rassicuranti. Evidentemente ha messo in preventivo altre partenze importanti…” La vede così Maurizio Pistocchi

A Radio Punto Nuovo, in Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Maurizio Pistocchi, giornalista. Di seguito un breve estratto:

“Le parole di De Laurentiis non sono state rassicuranti. I campioni di Italia non devono ricostruirsi, ma rafforzarsi. Evidentemente ADL ha messo in preventivo un’altra partenza importante, dopo quella di Kim che ha fatto una super stagione. La speranza è che lo scouting abbia individuato i giusti eredi di chi va via. In difesa a me piace molto Itakura, sarebbe il profilo adatto per raccogliere il vuoto lasciato da Kim. Poi bisognerà capire cosa succederà con Osimhen, dove il PSG è sul pezzo e dove il Napoli dovrà farsi trovare pronto in caso di ricambio. Il ciclo del Napoli è appena cominciato, quindi speriamo non ricostruisca un bel niente”.

