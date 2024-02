Adl lascia lo Stadio Infuriato? Strano, Visto che e lui il Padre…

Adl lascia lo stadio infuriato? Strano, lui il Padre di una stagione, iniziata già lo scorso gennaio, con le grandi fughe di Spalletti e Giuntoli, della mancata sostituzione di Kim, della scelta dei due tecnici, uno esonerato e l’altro in confusione totale che rischia la stessa fine, campagne acquisti senza senso, e senza conoscere il tecnico di domani, ed in ultimo la vergognosa gestione del caso Osimhen! Questo Napoli non è altro che figlio delle sue scelte

Mi sarei aspettato, dopo l’ennesimo tonfo casalingo, che oggi avesse convocato una conferenza stampa per chiedere scusa, cospargendo di cenere il proprio capo, ed offrendo pasta e lenticchie (sono soldi in entrata) scaricando su Spalletti e compagnia tutto questo finale, davvero inaspettato, se si pensa giunga dopo il trionfo scudetto, di circa otto mesi fa!

Ieri, si è assistiti all’ennesima gara dove il Napoli è sembrato in balia di una piovra, che con grandi tentacoli, ha stretto gli azzurri soffocandoli e tirandoli giù in un limbo, che sembra ormai impossibile da evitare. Questa è l’impressione che si è palpata dalla tribuna, una squadra senza anima, senza cuore, senza idee, e senza un leader che nei momenti bui sappia prendere i compagni per mano e reagire!

Il pareggio e acqua che non toglie sete! Il Genoa ha tirato solo una volta in porta? Allora e ancora più grave, ma la realtà e che non è possibile che si sia sfaldata e distrutta una macchina perfetta solo per colpa di due tecnici, sicuramente c’è dell’altro

Adl lascia stare…Hai fatto tutto tu! Sempre lo stesso…

E l’unica risposta che emerge, è la gestione, sono le scelte fatte, rivelatesi sbagliate e distruttive, che hanno portato il Napoli al 10° posto in classifica! Esonerare Mazzarri? Lo si sarebbe dovuto fare dopo la gara contro il Torino, vergognosa prova collettiva dove si toccò il fondo! Oggi, con il Barcellona alle porte, non so, l’unica cosa certa e che non si possono esonerare i presidenti!

Il dopo Napoli-Genoa, lascia trasparire ciò che è stata questa stagione, racchiusi in aggettivi come Confusione, Incompetenza, Egocentrismo, Irriguardosa ed irrisoria, oltre che illusoria, e porta il nome di Aurelio de Laurentiis, reo di aver gettato al vento la vittoria di uno scudetto, di non aver venduto Simen lo scorso anno quando si sarebbe potuto e dovuto farlo, di rafforzare società e squadra con figure competenti e con personalità, di premiare chi aveva contribuito alla vittoria del titolo, cioè tutti, e non uno per scopi personali! E di rendersi conto che il calcio non è un foglio di carta con su scritto i parametri di Transfertmark, ma competenza.

Come ho sempre sostenuto, non basta cospargersi il capo di cenere, ed una buona e succulenta pasta e fagioli per evitare di essere i principali indiziati di un omicidio plurimo, Il Napoli è arrivato al bivio, non per le scelte né per chiacchiere da bar, ma per capire cosa vorrà fare di questo finale di stagione e del futuro!

Oggi probabilmente si dovrebbe udire che è lui il nostro Mazzarri oppure il nostro Garcia, fatto sta che sicuramente e lui il creatore di un film che ha offeso ed infangato un popolo che non lo ha mai tradito, ma al contrario, e sempre li a subirne l’ego smisurato, mostrando incapacità gestionale e regista sbagliato!

