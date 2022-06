ADL la prende con…Pazienza, ora tocca a lui pagare!

L’ex centrocampista del Napoli, Michele Pazienza, ha vinto una causa di lavoro contro il club azzurro, ottenendo il premio qualificazione alla Champions per la stagione 2011-2012.

Secondo quanto si legge su Il Calciatore (mensile edito dall’AIC), Pazienza, secondo il Napoli non ne aveva diritto, dato che da contratto era previsto un premio solo per il piazzamento, ma non per la qualificazione alla massima competizione europea per club.

Prima le Multiproprieta‘, ora quest’altra notizia, vuoi vedere, che con Pazienza…per ADL sta cambiando il verso del suo portafogli?…A parte gli scherzi, sono notizie che fanno davvero pensare di come si possa solo redigere un contratto del genere! Tanti complimenti all’ ex centrocampista Michele Pazienza!

RESTA SEMPRE AGGREIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL

Instagram PSN: https ://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com

Youtube PSN https://www.youtube.com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9 https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati