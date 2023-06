Adl, la “Bomba” di mercato che fa impazzire i tifosi del Napoli: “Ammazzerebbe il campionato”

Napoli- Sono ormai giorni che si parla di un imminente passaggio di Cristiano Giuntoli alla Juventus con il presidente Aurelio De Laurentiis che si sarebbe detto disponibile a liberarlo con un anno d’anticipo, ma ovviamente alle sue condizioni. Occhio ai possibili intrecci di mercato tra partenopei e bianconeri con quest’ultimi che sono costretti a cedere diversi campioni considerando che non disputeranno la Champions League il prossimo anno. La Vecchia Signora, detto altrimenti, ha bisogno di rifondare.

Nelle ultime ore anche i giornalisti RAI parlano di un possibile approdo di Federico Chiesa in maglia azzurra (clicca qui). Il tutto proprio nell’ambito dell’approdo del direttore sportivo azzurro sulla riva bianconera del Po. Una vera e propria bomba di mercato che infiamma i tifosi partenopei. Che scrivono: “Immaginate un tridente Kvaratskhelia-Osimhen-Chiesa? Sarebbe qualcosa di fantastico, soprattutto se Chiesa dovesse finalmente esplodere come sognavano i tifosi della Juventus e come mai è accaduto fino ad oggi. Almeno non del tutto”.

E c’è chi aggiunge: “Se questa bomba di mercato dovesse esplodere per davvero, De Laurentiis ucciderebbe il campionato ancor prima di iniziare. Un tridente così forte con Chiesa-Kvara e Osi sarebbe irraggiungibile per tutti. Speriamo bene”.

Non manca però chi è contrario: “Chiesa è juventino fin dentro l’anima, non so se a Napoli troverebbe l’ambiente giusto per lui. E poi troppi infortuni”.

