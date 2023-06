Quando il Napoli ha presentato Rudi Garcia, a nessuno è sfuggito un piccolo particolare: alla conferenza stampa non era presente Cristiano Giuntoli. Ufficialmente in vacanza con la famiglia nella ridente Versilia. Addirittura, sembra che il plenipotenziario del mercato partenopeo sia venuto a conoscenza dell’ingaggio del nuovo tecnico solo all’atto del tweet presidenziale. Probabilmente, il gelo tra le parti è calato perché la Juventus vuole affidare la ricostruzione proprio a Giuntoli, nient’affatto restio a valutare la prestigiosa proposta.

Dopo due stagioni veramente deludenti, alla Continassa hanno deciso di cambiare. Ma al netto delle resistenze manifestate finora da Aurelio De Laurentiis a liberare il suo diesse, chiunque dovesse amministrare la rivoluzione bianconera si troverà dinanzi un compito assai improbo: complicatissimo, infatti, costruire una squadra competitiva, in grado comunque di lottare per i primissimi posti, a causa della contingenza economica.

Il presidente del Napoli non molla. Per provare a liberarsi dal contratto in scadenza nel 2024, dunque, pare che il direttore sportivo abbia messo sul piatto della bilancia la possibilità di rinunciare ad un bel po’ di soldi, tra premi per la vittoria dello scudetto ed il percorso in Europa, nonché bonus vari e arretrati assortiti: ballano circa 4 milioni di euro.

Nel frattempo, la Vecchia Signora ha promosso dalla Juve Next Gen al ruolo di d.s. della prima squadra, Giovanni Manna, che ha intrapreso una oculata strategia tesa al risparmio, con le mancate conferme di chi era in scadenza oppure a fine prestito, rinunciando così a Cuadrado, Di Maria e Paredes. Al contempo, progetta cessioni di rilievo – Vlahovic, Chiesa, e anche Szczesny – con l’evidente intenzione di dare una drastica sforbiciata al monte ingaggi, ormai insostenibile per le casse bianconere. Lo impone il pauroso buco di bilancio, che prevede perdite vicine ai 120 milioni di euro. Situazione aggravata ulteriormente dalla mancata partecipazione alla Champions League, che vale altri 80 milioni in meno.

Insomma, la strategia del Napoli sul prossimo gestore del mercato comincia a delinearsi: ADL, un personaggio dal carattere forte, a tratti pittoresco nel governare in maniera accentratrice la società azzurra dall’alto del suo indiscusso decisionismo, potrebbe sopprimere la figura del direttore, qualora Giuntoli si svincolasse davvero. Quindi, nessuna sostituzione con un profilo analogo, bensì la ridistribuzione delle competenze ai responsabili dello scouting, Micheli e Mantovani. Senza trascurare il maggior coinvolgimento di un collaboratore competente del calibro di Chiavelli. L’a.d. seguirà da vicino lo sviluppo delle trattative in entrata ed uscita. Inoltre, a questo gruppo di lavoro bisogna aggiungere Antonio Sinicropi. Fresco diplomato a Coverciano come direttore sportivo e compagno di Valentina, secondogenita del presidente e capo dell’area marketing del club.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RESTA AGGIORNATO SUL NAPOLI:

LEGGI ANCHE Il realismo di Garcia: analogie e differenze con Spalletti

SEGUICI SUI PRINCIPALI SOCIAL:

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati