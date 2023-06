Adl il maestro della “partita doppia”, in attesa di Osimhen, ripercorriamo alcune delle cessioni piu’ importanti! Da Higuain…

I 90 milioni di euro incassati dalla cessione di Gonzalo Higuain alla Juventus rappresentano la cifra più alta, in attesa di sviluppi sul futuro di Osimhen, mai ricevuta nella storia del Napoli. Soprattutto nelle ultime stagione, diciamo nell’era De Laurentiis, la società partenopea ha effettuato diverse cessioni importanti, utili sia per il bilancio sia per finanziare il mercato in entrata.

In questo articolo andiamo a vedere alcune cessioni da record del Napoli nella sua storia. Le cifre si riferiscono totali, compresi prestiti onerosi e diritti/obblighi di riscatto (per esempio nei casi Quagliarella e Inglese sono stati sommate le cifre dei prestiti oneroso e del riscatto), mentre per quanto riguarda il dato delle stagioni, il riferimento è all’anno calcistico del trasferimento a titolo definitivo

1) Gonzalo Higuain :

Età al momento del trasferimento: 28 anni

Stagione: 2016-17

Destinazione: Juventus

Costo trasferimento: 90 milioni di euro

2) Edinson Cavani

Età al momento del trasferimento: 26 anni

Stagione: 2013-14

Destinazione: Paris Saint-Germain

Costo trasferimento: 64,5 milioni di euro

3) Jorginho

Età al momento del trasferimento: 26 anni

Stagione: 2018-19

Destinazione: Chelsea

Costo trasferimento: 57 milioni di euro

4) Kalidou Koulibaly

Età al momento del trasferimento: 31 anni

Stagione: 2022-23

Destinazione: Chelsea

Costo trasferimento: 38 milioni di euro

5) Ezequiel Lavezzi

Età al momento del trasferimento: 27 anni

Stagione: 2012-13

Destinazione: Paris Saint-Germain

Costo trasferimento: 30 milioni di euro

6) Allan

Età al momento del trasferimento: 29 anni

Stagione: 2020-21

Destinazione: Everton

Costo trasferimento: 25 milioni di euro

7) Simone Verdi

Età al momento del trasferimento: 28 anni

Stagione: 2020-21

Destinazione: Torino

Costo trasferimento: 22 milioni di euro

8) Amadou Diawara

Età al momento del trasferimento: 21 anni

Stagione: 2019-20

Destinazione: Roma

Costo trasferimento: 21 milioni di euro

9) Roberto Inglese

Età al momento del trasferimento: 28 anni

Stagione: 2020-21

Destinazione: Parma

Costo trasferimento: 21 milioni di euro

10) Marek Hamsik

Età al momento del trasferimento: 31 anni

Stagione: 2018-19

Destinazione: DL Yifang

Costo trasferimento: 20 milioni di euro

11) Duvan Zapata

Età al momento del trasferimento: 27 anni

Stagione: 2018-19

Destinazione: Sampdoria

Costo trasferimento: 18,5 milioni di euro

12) Manolo Gabbiadini

Età al momento del trasferimento: 25 anni

Stagione: 2016-17

Destinazione: Southampton

Costo trasferimento: 17 milioni di euro

