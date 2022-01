ADL ha detto tre…son le regole che piacciono a me!

Aurelio De Laurentiis ha dettato le tre regole, che gli piacciono tanto, per quanto riguarda il mercato del Napoli in chiave presente e futura. Tagli netti agli ingaggi dei calciatori, alcuni gia’ dati per partenti (Ospina, Gholam, Mertens, Insigne) e proprio grazie a queste partenze, il club di ADL abbasserebbe di 32 milioni il monte ingaggi, e potrebbe non venderne altri, anche se i 6 milioni di Kolubaly “stridono”un po’ con i tagli! Vi riportiamo la notizia pubblicata da IL Mattino all’ interno della pagina sportiva: Sono tre le regole sul mercato di Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli: rispettare i bilanci, Tagliare gli ingaggi, non pagare commissioni milionarie a procuratori. Sono questi i tre principi che muovono ADL e per questo il mercato del club azzurro non avrà scossoni come accaduto con Inter e Juve ma anche con la stessa Atalanta che ha ingaggiato Boga. E con gli addii di Insigne, Ghoulam, Mertens e anche Ospina il Napoli risparmierà 32 milioni lordi sugli ingaggi e non avrà bisogno di vendere.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati