ADL, Giunge a tarda sera, Nella buia Dimaro…

Hanno atteso una settimana, i tanti ospiti azzurri a Dimaro, per att l’arrivo del patron, alcuni dai balconi con i fazzoletti tricolore, altri con miniature della Coppa dalle grandi orecchie con tastino annesso che diceva: “The Champions”, ed altri ancora che si trattenevano in piazza, “fumando una Kim”, con al loro fianco la gigantografia di Dybala

Ma sono rimasti delusi, e non solo loro, anche i tanti cronisti, presenti all’ albergo, che hanno visto, un ‘uomo vestito di nero, non tanto alto, casco integrale, e pensavano, “Ecco il colpo di teatro, e lui…” e poi invece si scopre, che era solo il cambio del turno alla reception…Insomma, una spasmodica attesa, in una fresca serata di Dimaro, giunta quasi alla fine, dove una ventata di allegria l’aveva portata la partita di Carciato, ricordiamo il punteggio di 10 a 0 per gli azzurri contro la compagine dell Anaune, campionato dilettanti, ma un passato tra Real e Psg, visti i commenti a fine gara, ma con l’orecchio ad attendere l’arrivo dell’ Aurelio Furioso, per abbracciarlo e ringraziarlo

Dimaro: ADL, arrivo troppo silenzioso, non e da lui…

Se Kvaratskhelia ieri ha giocato con il 77 (E Riavulille), questo arrivo mi sa tanto diviso tra il 72 (a’ meraviglia) e 47 (il morto), ma provandolo a spiegare in termini piu’ da lettura, potremmo dedurre, la meraviglia, di questo suo silente, quanto notturno arrivo a Dimaro, visto che in passato, erano stati roboanti,quanto pubblicizzati, il suo varcare solo la soglia, dai suoi fedeli adepti

E il Morto: Come a dire, “e mmo che glie’ dico a questi…m’enventero’ qualcosa, annamo’ a dormi’”…Questo, presumibilmente, è stato il possibile ragionare di Don Aurelio della Nomentana

La cosa certa è che ora De Laurentiis e liiii! Si attendono solo chiarimenti, sulla conferenza stampa, rivelatasi poi Fantozziana, e lumi sul mercato, ancora tutto da decifrare! Bentornato Presidente

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.

com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati