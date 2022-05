ADL fa la morale di…mercato “Dipenderà solo da loro vedere se la vile moneta …”

Se fosse stato un insegnante, avrebbe fatto Filosofia! ADL , ancora una volta sale in cattedra sul mercato del Napoli, ed il riferimento alla situazione di Mertens, che ha Palazzo Don Anna attende sempre il ritorno del Presidente, e Koulibaly, che ha vinto la Coppa D’ Africa, e partecipera’ al Mondiale in Qatar con il suo Senegal, non riesce proprio a dare una risposta diversa dalla solita accusa ai calciatori che non accettano,e mi sembra anche giusto, di tagliarsi guadagni per amore e senso di appartenenza. Queste le sue parole che cercheremo di analizzare:

“Per me quei due calciatori che lei ha nominato (Koulibaly e Mertens, ndr) sono due calciatori che rispetto, a cui voglio molto bene, ma dipenderà solo da loro vedere se la vile moneta è l’unica cosa che li può appagare o se vivere a Napoli, vivere una situazione anche filosoficamente diversa, lo possano considerare un privilegio. Altrimenti è un problema che non mi riguarda più”.

Volutamente mancata l’omissione in queste parole

Non si puo’ voler bene e rispettare una persona, solo se accetta tutto cio’ che vuole l’ altro, questo non e’ bene, e possesso! Una puntualizzazione opportuna al caso in questione. Tornando poi al calcio, se si parla di senso di appartenenza, allora perche’ il Napoli e’ lontano da Napoli? Perche’ il presidente del Napoli non ha un ufficio di coordinamento della societa’ in citta’? Oltre che rapporto sicuramente non idilliaco con Stampa e citta’ stessa? Perche’ vive lontano da Napoli?….

Se poi vogliamo tornare ai calciatori, che Mertens ami Napoli e un fatto certo, e lo stesso discorso vale per Koulibaly, e se qualcuno mi offre di piu’, perche’ ho dato tanto qui, il problema non e del calciatore, ma la societa’ che non da il giusto premio a tutto cio’ che e’stato dato dai due calciatori, negli anni addietro fino ad oggi

La verita’ e che non vi e’ la possibilita’ di trattenerli, anzi credo sia il contrario, leggendo la risposta alquanto infastidita del Patron azzurro, e sarebbe anche ora di “non pettinare bambole…” e mettere da parte la filosofia ,parlando chiaro al tifoso, perche’ se domani mattina Mertens e Koulibaly dovessero andare via,, il vero torto lo subiranno proprio i tifosi, perche’ depauperare un gruppo che poteva essere rinforzato e reso vincente, e la certezza che quest’ anno., dovremmo aver paura anche del Monza Calcio!

