“Adl dovrebbe darci alcune spiegazioni sul mercato…” Enrico Fedele dice la sua sul mercato azzurro

Enrico Fedele ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte, soffermandosi sulle dinamiche di mercato della società partenopea:

“Il Napoli – ha detto – pensa prevalentemente all’aspetto economico ed il presidente Aurelio De Laurentiis vuole ingaggiare calciatori prendibili con il Decreto Crescita, così da pagare meno per ciò che riguarda lo stipendio lordo: questo aspetto, però, rallenta le trattative, compresa quella per il sostituto di Kim Min-jae” ha affermato.

Fedele ha poi aggiunto: “Sebbene sapessimo da tempo che il sudcoreano sarebbe partito sfruttando la clausola rescissoria, non è stato sostituito prima. Il Napoli non ha bisogno di vendere per fare cassa, quindi in questi mesi avrebbe potuto concludere soltanto un colpo in entrata: il difensore. De Laurentiis deve spiegarci perché non l’abbia fatto prima ed abbia aspettato fino ad agosto”, ha concluso lo storico manager dei fratelli Fabio e Paolo Cannavaro, nonché ex dirigente del Parma di Calisto Tanzi.

