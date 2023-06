Adl declina l’invito del Barça al Trofeo Gamper!…”Contro il Napoli si gioca a Castel di Sangro!”

Giornata importante per il Napoli per l’organizzazione della prossima stagione, nella giornata di oggi vi è stata la conferenza stampa di presentazione del ritiro della squadra azzurra a Castel di Sangro in Abruzzo. La location scelta è stata quella di Palazzo Petrucci in via Posillipo. Presente Aurelio De Laurentiis che ha risposto alle domande dei giornalisti, ed una in particolare ha tenuto a specificarla!

“Ho ricevuto un invito da De Laurentiis per partecipare al Trofeo Gamper, ma ho declinato. Anche lo United ci ha invitato, ma ho detto no. Voglio che le squadre estere vengano a giocare a Castel di Sangro. Saremo in Abruzzo dal 28 luglio al 12 agosto, faremo tre amichevoli con tre squadre straniere. Dobbiamo preparare seriamente la prossima stagione, dirò di no a chi mi offrirà soldi per amichevoli lontano da Castel di Sangro”.

