Adl : Cristiano Ronaldo? Mi tengo Osimhen!

No a Cristiano Ronaldo, meglio tenersi Osimhen. Questa in sostanza la spiegazione al mancato arrivo del campione portoghese in azzurro. Una “storia tesa” di cui si è parlato, forse anche troppo, per quasi tutto il mese d’agosto. L’idea era basata su uno scambio con Osimhen, ma alla fine di concreto non c’è stato nulla. Sky è tornata sull’argomento provando a fare chiarezza, e tirando in ballo anche un altro pezzo pregiato della Serie A, vale a dire Rafael Leao del Milan.

Ad orchestrare le tentate trattative sarebbe stato Jorge Mendes, il super procuratore portoghese, che ha cercato in ogni modo di piazzare Cr7 in una squadra di Champions League per tenere vive e vegete le attività commerciali dell’ex pluri Pallone d’Oro. Una ricerca faticosa, e soprattutto infruttuosa, perché alla fine nessuno ha voluto Cristiano, che è rimasto mestamente al Manchester United, dove sta giocando l’Europa League per la prima volta nella sua carriera calcistica. Eppure qualcosa deve esserci stato per forza, visto che continuano a emergere nuovi retroscena riguardo alla situazione di Cristiano Ronaldo.

Secondo quanto riportato dall’emittente satellitare, il piano architettato da Jorge Mendes era quello di portare il portoghese in un club che giocasse la Champions League e ci ha provato con il Milan. Il procuratore avrebbe completato il trasferimento di Rafael Leao al Chelsea, oppure al Paris Saint Germain, in modo da dare Cristiano Ronaldo in estate ai rossoneri. Il possibile affare, però, è sfumato subito perché il Milan non voleva lasciar partire Leao. La strategia del Milan è basata sui giovani.

Allora, ci ha provato con il Napoli. Jorge Mendes e De Laurentiis hanno un ottimo rapporto. Si sono parlati per diversi giorni e c’è stato un momento in cui Jorge Mendes ha proposto a De Laurentiis 100 milioni per portare Osimhen al Manchester United e in cambio dare Ronaldo in prestito al Napoli. Il Napoli ha risposto che il Manchester United avrebbe dovuto pagare l’intero stipendio di Ronaldo e dare 120 milioni per Osimhen. Questa offerta non è mai arrivata, però. Quindi, in sostanza, solo chiacchiere e poca sostanza.

Mendes avrebbe offerto a De Laurentiis 100 milioni (da parte del Chelsea). Aurelio ne aveva chiesti 120 No a Ronaldo, meglio Osimhen. L’attaccante del Napoli Victor Osimhen Il procuratore di Cr7 cercava disperatamente un club di Champions League per il suo assistito. Prima il “no” del Milan per Leao al Chelsea, poi l’idea con il Napoli. Ma il patron azzurro ha rialzato impedendo che la trattativa potesse iniziare

Fonte: Il Roma

RESTA AGGIORNATO SULLE VICENDE DEL NAPOLI, SEGUICI SUI SOCIAL

Instagram PSN: https://www.instagram.com/persemprenapoli2022/

Twitter PSN: https://twitter.com/psnapoli

Facebook PSN: https://www.facebook.com/PSNapoli

Youtube PSN:https://www.youtube.

com/channel/UC6vnXp-wqQbafB_4prI9r9w

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati