ADL contro Sportitalia per l’intervista a Politano

Aurelio De Laurentiis nelle ultime ore non può ritenersi felice, in modo particolare dopo l’intervista non autorizzata a Matteo Politano.

Tancredi Palmieri, l’inviato di Sportitalia, attualmente si trova nella meravigliosa isola di Formentera come inviato ufficiale. Durante una serata al Rigatoni Beach Club a Formentera, l’azzurro è stato colto alla sprovvista dall’intervista di Tancredi Palmieri.

Un’ intervista ovviamente non autorizzata dal Club di Aurelio de Laurentiis, il quale si è particolarmente irritato con il giornalista e la testata di riferimento.

Ad ogni modo, l’ala destra del Napoli, ha risposto alle domante gridate dal giornalista, dichiarando:

“Ci voleva un po di vacanza con la famiglia, ora ci rilassiamo un po anche se dobbiamo ritornare al più presto nei club. A livello personale mi aspettavo e volevo fare qualcosa di più. A livello di squadra abbiamo raggiunto l’obbiettivo che volevamo che non era semplice anche se qualcosa di più potevamo fare, però siamo contenti. Adesso sono in vacanza e penso le vacanze. Poi parlerò con il mio procuratore, con la società e decideremo tutti insieme quello che bisogna fare, io sicuramente tornerò a Napoli e poi vediamo.”

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati