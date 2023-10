Adl-Conte, non c’è due senza tre? Si ritornerà alla carica del tecnico Salentino

La redazione di Sky Sport ha fatto il punto sugli approcci tra Conte ed il Napoli, soffermato sulla risposta attualmente negativa del tecnico leccese. Incassato il secondo no di Conte in pochi giorni, il primo era arrivato dopo il contatto personale avuto nei giorni scorsi nel quale il presidente gli aveva offerto la panchina azzurra, ora bisognerà capire cosa vorrà fare De Laurentiis e in che direzione si muoverà. La posizione di Garcia, che oggi ha diretto l’allenamento coi giocatori non andati nelle rispettive Nazionali, resta sotto osservazione ma è chiaro che molto dipenderà dai prossimi risultati del Napoli e quindi il tutto dovrà essere rimandato ad almeno fine ottobre-inizio novembre.

Anche perché una vera alternativa a Conte nella testa del presidente del Napoli non c’è mai stata e dunque, a meno di improvvisi cambi di direzione dell’ex allenatore del Tottenham, per il momento la situazione rimarrà in stand-by. In attesa, per l’appunto dei prossimi risultati della squadra.

Nel frattempo, almeno teoricamente nulla vieterebbe a De Laurentiis di ritornare alla carica e provare a convincere, questa volta definitivamente, Conte ad accettare la corte partenopea. Quindi non si esclude questa ipotesi, il patron ci riproverà. Sempre che Garcia non riesca a trovare il bandolo di una matassa che, soprattutto da dopo la partita contro la Fiorentina, gli si è ingarbugliata tra le mani.

https://www.persemprenapoli.it

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati