Adl che mormora “Victor quanto mi costò…”. Ecco svelato il prezzo d’acquisto di Osimhen!

Victor Osimhen, come ampiamente anticipato, resterà a Napoli anche in questa stagione. La società azzurra, d’altronde, ha creduto sin dal primo momento nelle enormi potenzialità dell’ex Lille. Sul sito Gran Hotel Calciomercato vengono svelati alcuni retroscena sull’approdo di Victor Osimhen al Napoli:

“E’ un sabato di metà luglio. Roma. Caldo estivo, zone colorate ancora inesistenti e una parvenza di normalità post lockdown. Praticamente in città c’è il deserto. Il momento perfetto per effettuare le visite mediche lontano da occhi indiscreti. Il Napoli si accorda con la struttura per farle in gran segreto”.

“Ma il luogo è noto a tanti, come fare per evitare curiosi? Facile, a fare le visite non sarà Osimhen ma un altro calciatore. O meglio, tutte le visite dal momento dell’ingresso fino alla fine vengono registrate con un altro nome. Fila tutto liscio, il bluff funziona, con un caro saluto a spifferi e fonti interne. A fine luglio, tra conferme di visite immaginarie e ancora da fare il Napoli annuncia Osimhen come nuovo acquisto. Il segreto è stato mantenuto e il bluff ha retto.

Anche per un giocatore pagato, al netto degli scambi di cartellini, circa 46 milioni di euro“. Una cifra che qualche anno fa sembrava addirittura eccessiva, ma che ora appare estremamente bassa considerando il valore attuale del bomber (circa 200 milioni, ndr).

