Adl avverte Garcia su Osimhen: “Se arriva offerta monstre”…Il tecnico francese accetta

Rudi Garcia è il nuovo tecnico del Napoli, Aurelio De Laurentiis si è convinto a puntare su di lui per la totale disponibilità del tecnico francese che non ha messo nessun paletto contrattuale e non ha fatto nessuna richiesta particolare sul mercato. Durante uno degli incontri che ha avuto con il presidente azzurro ha comunque parlato di Victor Osimhen, il capocannoniere del campionato appena terminato ha il contratto in scadenza nel 2025 ed è molto ambito sul mercato.

Ne parla l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. “De Laurentiis ha fatto intendere di essere disposto a cederlo davanti ad un’offerta di almeno 120 milioni, ha ribadito questo concetto a Garcia e lo farà anche all’agente dell’attaccante quando le parti si incontreranno per valutare l’eventualità di un rinnovo”, ha riferito il noto quotidiano sportivo. Garcia ha accettato tale ipotesi, ma ovviamente avrebbe grande desiderio di poter allenare il bomber nigeriano nella prossima stagione.

