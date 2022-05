ADL ai ragazzi del Giordani (ITIS Caserta): “A fine stagione decideremo con Dries”

Aurelio de Laurentiis, Presidente del Napoli, ospite all’ ITIS Giordani di Caserta, ha risposto alle domande poste dagli studenti , inerenti al futuro mercato ed eventuali acquisti e vendite dei calciatori, e non solo:

“Il mio pensiero fisso è: come faccio a fare impresa in modo diverso rispetto a quelli che mi hanno preceduto e in tanti anni hanno vinto solo due scudetti? Se avessi seguito il mio istinto di tifoso, saremmo falliti ogni anno. Atteggiamento da padre padrone? Ma che critica è questa, mi vogliono accusare di mettere attenzione e passione nelle cose che mi riguardano”

Su Ancelotti ha cosi risposto

“Carlo Ancelotti è un pezzo di Napoli. Noi napoletani siamo strani, più bravi a fare critica che autocritica. Ancelotti vince e lo sa fare bene, da allenatore di squadre di top player. Il Psg, nonostante i corposi investimenti fatti, non vince in Europa, i soldi non sono tutto, non c’è una relazione automatica tra spendere e vincere. Guardate il Chelsea che è stato valutato 6,5 miliardi di euro pur non avendo vinto molti scudetti”

Sulla Superlega invece…

“Sono stati tra i primi a telefonare ad Andrea Agnelli per dirgli che stava sbagliando, dico no alla Superlega ma non credo neanche a questa Champions League, a cui sono costretto a partecipare per ragioni di fatturato. Serve più rispetto per i campionati nazionali, per me sarebbe opportuno a livello internazionale fare un campionato europeo. Organizzerei due gironi di 25 squadre: da una parte le prime cinque classificate dei cinque principali campionati europei, dall’altra le venticinque squadre vincenti degli altri campionati. Sarebbero previsti poi degli incroci tra i due gironi”.

Su Mertens ed il possibile rinnovo

Si e ‘ espresso cosi il patron azzurro su Dries Mertens: “A fine stagione decideremo”

