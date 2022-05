Dopo l’acquisto del Bari di qualche anno fa, Aurelio De Laurentiis si trova ad un bivio: vendere il Napoli o la società pugliese? Da una parte c’è la squadra dalla quale ha ricavato tantissimo, ma con la quale non è mai riuscito a fare il salto di qualità definitivo per vincere il tanto ambito scudetto. Dall’altra c’è il club che può solo aumentare il proprio valore dopo l’avvento in Serie B.

ADL ad un bivio: Napoli o Bari? La scelta più probabile

Secondo Marco Bellinazzo, noto giornalista de Il Sole 24 Ore, ed esperto di football finance, la scelta ricadrà sui partenopei. In un’intervista alla Gazzetta del Mezzogiorno ha sottolineato quanto a De Laurentiis convenga tenere il Napoli e non il Bari, soprattutto in caso di promozione in massima serie dei pugliesi. In quel momento potrebbero fiondarsi sul club fondi di investimento mediorientali o americani.

