ADL a casa Mertens, vuoi vedere che “l’intruso” e’ Spalletti!

Nel calcio molte volte a pensar male s’indovina, e la visita del Presidente a casa Mertens, potrebbe avere molteplici significati, ma quello che salta all’ occhio, e perche’ trovare la scusa del contratto?

Io, personalmente intendo, vedo qualcosa di molto significativo, e’ chiaro che il poco utilizzo del Belga, stride con l’intera gara , stranamente aggiungiamo, completata da una doppiett, contro il Sassuolo, sa tanto di festival delle beffe.

E non credo nemmeno al fatto, che il contratto di Mertens sia legato alle presenze, ma piu’ che convinto, ad una convivenza che non porterebbe a niente di buono., vista l’ acredine verbale formatasi tra i due, in modo piu’ che trasparente, negli ultimi periodi.

Il Presidente, da buon “Samaritano” e con un contratto firmato dal tecnico, a mio avviso, ha voluto testare il polso del piu’ rappresentativo del gruppo, e con molta probabilita’, la gara tennistica contro il Sassuolo, ne ha confermato i dubbi che aleggiano in ADL.

In pratica, almeno da cio’ che si legge tra le righe, Spalletti e Mertens, dopo anche le dichiarazioni di entrambi a fine gara, non si amano, e questo non da segnali positivi per la prossima stagione. Ed il nodo contrattuale che lega Luciano al Napoli, frena anche il Presidente, che pagherebbe uno stipendio annuo ad un dipendente disoccupato.

Quindi, ricapitolando, i due contendenti non hanno rapporti idilliaci, il Presidente vorrebbe che il Napoli parlasse…Italiano, ma costa caro(10 milioni la clausola ), pagare uno stipendio a vuoto non se ne parla, e nel frattempo De Zerbi annuncia la sua voglia di tornare alla normalita’ , e lascia lo Shakhtar. Una programmazione anticipata, vista la matematica conquista della Champions, e gia’ ricca di fuori programma, attendiamo quindi, gli eventi speranzosi dal mercato, sperando che la prossima non sia la stagione del “separato“

