Adl 2023: Dal Paradiso alle Tenebre. In attesa dell’anno che Verrà!

Adl, e sempre lui nel bene o nel male il principio della fine. In pochi mesi si è passati da trionfatori a perdenti, depauperando uno scudetto, riconquistato dopo 33 anni, senza una motivazione valida né tanto meno spiegare i perché’ di una stagione trionfante miseramente distrutta dall’ autolesionismo

È chiaro che se si guarda alla stagione partendo da gennaio, nessuno poteva immaginare che dopo un mercato di partenze eccellenti, Insigne, Mertens, Koulibaly e Fabian Ruiz, e con arrivi su cui scommettere come Kim, Kvara, Simeone, Raspadori, il Napoli sarebbe diventato Campione d’ Italia già a marzo!

Ma per una serie di circostanze, l’alchimia che aveva creato Spalletti con il gruppo squadra con 14 risultati utili consecutivi, oltre che la doppia preparazione per la sosta del Mondiale in Qatar, hanno permesso alla storia di scrivere il libro più letto quanto inatteso, il Napoli ha vinto lo scudetto!

La città, i tifosi e la squadra stessa erano al settimo cielo per il traguardo raggiunto e tanto atteso. I caroselli son durati almeno tre mesi, per Adl era giunto il momento di prendersi la rivincita per le tante critiche ricevute, soprattutto se si pensa che i calciatori azzurri non erano quotati da nessuno per la vittoria finale, con scommesse tra le proprie fila come Kim e Kvara, e con un gruppo dove non vi erano calciatori che avevano trionfato fina quel momento

Insomma Adl aveva dimostrato che per vincere non serve spendere cifre esorbitanti, basta avere bravi dirigenti, e su questo il plauso più grande va certamente fatto al DS Cristiano Giuntoli arrivato al suo ottavo anno a Napoli, e Luciano Spalletti, tecnico che ha plasmato un gruppo di giovani marmotte e lo ha portato, grazie soprattutto ai 14 risultati utili consecutivi, sul tetto del Mondo, esprimendo un gioco, sia in campionato che in Champions, apprezzato da tutti divenendo una vera e propria macchina da gol, in pratica salite sulla giostra offre il Napoli

Il Presidente De Laurentiis gongola e si gode il suo momento, sul palco del Maradona dipinto d’azzurro e festante inizia a parlare di voler vincere, vincere e vincere…anche la Champions, con i tifosi che finalmente non lo contestano e fischiano, ma lo innalzano a patron partenopeo (Dopo San Gennaro e Maradona e chiaro!). Insomma un vero e proprio orgasmo collettivo

Dunque Campioni d’ Italia, quarti di finale di Champions League storici raggiunti dal club, la scoperta di potenziali campioni come Kim e Kvara, il bomber Osimhen cannoniere della Serie A, e tanti soldi che giungono nelle casse del Napoli per renderlo sempre più solido e forte in chiave futura. Tutti consapevoli che stia aprendo un ciclo vincente in casa azzurra, con le milanesi, la Juventus e le romane a rosicare con ben 16 punti sulla seconda (Lazio), 18 sulla terza (Inter) e ben 28 punti sulla settima (Juventus!) una vera e propria marcia trionfale…ma da li a poco le scene di giubilo avrebbero avuto un cambiamento radicale quanto incomprensibile!

Adl sale in cattedra ed insegna come rompere un giocattolo perfetto!

Dopo i confetti escono fuori i difetti, si potrebbe usare la massima più semplice per spiegare che il matrimonio tra il Napoli ed il voler diventare grandi non è neanche iniziato che sembra già terminato. Infatti salutano Kim, dopo solo un anno per accasarsi al Bayern Monaco e Lozano che si accasa al Psv Eindhoven. Saluta Cristiano Giuntoli, accasatosi alla Juventus perché reputava finito il suo ciclo a Napoli, saluta il tecnico Luciano Spalletti, conresidenza toscana ma passaporto Napoletano chiedendo un anno Sabatico per aver dato troppo in questo anno straordinario, pochi mesi dopo e diventato il CT della Nazionale Italiana. Fuga dalla vittoria? Certamente non solo da quella, forse i due dirigenti in particolare avevano esaurito la loro carica di sopportazione nei riguardi del patron per il suo continuo gestire da despota una società di calcio, e probabile che questa sua mentalità abbia portato a far si che i due personaggi, tecnico e DS, prendessero una decisione drastica, fuggendo il più lontano possibile da colui che da li a poco avrebbe distrutto un giocattolo perfetto!

Infatti, dopo l’alta “infedeltà’” , se cosi la si vuol pensare, decide di prendere lui le redini della situazione travestendosi da Direttore Sportivo, convincendosi che lui possa essere in grado di farlo ma soprattutto dichiarando che il Napoli può essere allenato da chiunque perche’ il suo 4-3-3 e perfetto! Nihil Dicerie (Niente da dire) è lui il padrone vi pare?

In un casting di allenatori da scegliere, lo chiameremo così per i suoi trascorsi cinematografici, giungono una serie di no da tecnici internazionali e non (Si parte da Luis Enrique e si giunge a Thiago Motta) a Napoli sembra che il piede non voglia mettercelo nessuno. Chiaro che ripetersi e difficile, ma e altrettanto vero che i no arrivano per la mancanza di progettualità del club, ancora alle prese con la poca voglia di investire per crescere! Tanto basta il 4°posto

Ma ecco il coniglio dal cilindro, arriva Rudi Garcia, tecnico transalpino con un passato nel campionato italiano, alla Roma, pescato nella lontana Arabia dove il calcio e più conosciuto per i conti correnti che per il gioco stesso. Dal ha trovato il suo 4-3-3! Manca solo la casella del DS…

Il patron inizia a prenderci gusto, e si veste anche di questa qualifica, decidendo di fare lui il mercato in prima persona con la collaborazione di Mantovani e Micheli capi scouting del Napoli. Arrivano Natan, Causate e Lindstrom, tre scommesse su cui Adl crede molto ma che non ne conosce alcunché’ sul piano sportivo se non il prezzo non eccessivo, quindi idonei alle casse azzurre! Dunque Big confermati, ad eccezione di Kim, e rosa rimpolpata da tre giovani promesse…Ma il bello ancora non è arrivato!

Presenta Garcia firmando la sua condanna!

Rudi Garcia accolto in pompa magna al Real Bosco di Capodimonte nella sala delle feste dal patron azzurro che lo presenta alla stampa come l’uomo della continuità del modulo, anche se di lì a poco proprio in conferenza tradirà le attese del Presidente. Infatti, non nomina mai Spalletti, e né del Napoli passato, cancellandone subito i titoli e mettendo sé stesso su di un piedistallo, come a dire, Adll al quadrato!

Inizia cosi il campionato post scudetto, tra malumori, contratti al ribasso e poca presa tra tecnico e gruppo, ma almeno Adl ha preso il Nuovo DS, si chiama Mauro Meluso, ultima volta alla Spezia che conosce bene le categorie inferiori e non solo.

Il Napoli in 16 partite tra campionato e Champions con in panchina il tecnico francese ha inanellato 8 vittorie, 4 pareggi e 4 sconfitte, con 19 reti subite e 29 siglate. Quindi Dal suo malgrado esonera il tecnico Garcia, il quale veniva prima portato alle stelle, poi alle stalle da chi lo aveva scelto come tecnico della continuità!

Adl allora decide di affidarsi a Walter Mazzarri, tecnico che conosce bene l’ambiente Napoli e che porta avanti le idee tattiche dei Campioni d’Italia ovvero il dogma 4-3-3! I risultati non confortano la scelta del patron, anche se al mister di San Vincenzo e toccato un vero ciclo di ferro, a poche ora dalla gara con il Monza i dati riportano, tra campionato, Champions e Coppa Italia, partite 8, vinte 3, perse 5 e pareggiate nessuna, senza dimenticare l’umiliante sconfitta in Coppa Italia subita ai danni del Frosinone (0-4!)

Adl: Gestione fallimentare, finito anche il quoziente C….!

Squadra senza anima, calciatori distratti da contratti e fughe improvvise oltre che già programmate, insomma una vera e propria Torre di Babele, dove l’unico ancora innocente resta il solo tecnico Mazzarri il quale comunque sta provando a dare un’anima a questo gruppo devastato dal sig. Rudi Garcia ed anche dal presidente Aurelio De Laurentiis.

Quest’ultimo primo responsabile per le scelte rivelatesi scellerate per campagna acquisti estiva inidonea, tecnico scelto senza neanche tastarne la conoscenza, e non aver sostituito DS e calciatori come Kim e Lozano con altrettanti profili di esperienza atti a rinforzarne la rosa!

Un anno in diviso due tronconi, fatto di vittorie e di dolori, con un tricolore riconquistato dopo anni, e gettato via come dei vecchi panni, con una albagia esponenziale che neanche Macchiavelli poteva mai pensare, e con Napoli sei mesi prima a petto in fuori a festeggiare e sei mesi dopo a chiedersi perché’ ha distrutto tutto e buttato a mare.

Poche parole che racchiudono i tanti interrogativi di una stagione ancora da salvare, con Supercoppa e Champions in ballo, e quarto posto sempre più lontano, ora non serve pensare al bilancio, ma ritrovare gli uomini e la quadra, per dare un senso ad una stagione in cui sembra che la spina sembra essersi staccata troppo tempo prima, lo si facesse almeno per quel pubblico, che se vede la barca affondare, corre in soccorso per darle forza e coraggio…Napoli-Monza sold-out! Ma non basta a vincere Vero Kvara e Anguissa? Cari calciatori e Presidente, per una volta non pensate a tasche e bilanci, ma a questa gente che è Campione di Natura visto che solo Napoli sembra essere fiera e matura! Buon Anno Aurelio, e ricorda che non basta un’ammissione di colpa per dimenticare tutto, serve solo scendere dal piedistallo e rendersi conto degli sfaceli compiuti e porvi rimedio…basta chiacchiere solo fatti dopo 20 anni sarebbe anche il momento di costruire una societa’ di calcio forte, e non una a conduzione familiare oltre che un DG di livello che serve davvero e subito, visto che davvero il Napoli sembra in caduta libera!

