Addio Petagna? Occhi su Beto

Il Napoli si appresta a mettere in atto una vera e propria rivoluzione in vista della prossima stagione. Nella società azzurra cambieranno numerosi volti, a partire da quello del capitano. Non ci sarà più Lorenzo Insigne, ma Kalidou Koulibaly (salvo sorprese) guiderà i propri compagni da leader dello spogliatoio.

Tra i partenti potrebbe esserci anche Andrea Petagna. L’attaccante italiano non è riuscito ad incidere quando gli è stato concesso minutaggio. A sostituirlo potrebbe essere Beto, attaccante dell’Udinese. Il brasiliano viene da un’ottima stagione durante la quale si è riuscito a mettere in mostra.

