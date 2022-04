Addio a Mino Raiola: aveva 54 anni

La notizia di pochi minuti fa che sconvolge il mondo del calcio. All’età di 54 anni originario di Nocera Inferiore, si è spento il procuratore sportivo Mino Raiola.

Lo scorso 12 gennaio erano trapelate le indiscrezioni in merito alle sue condizioni di salute. Stando a quanto riportato, era stato ricoverato in gravi condizioni e poi operato al San Raffaele di Milano per una patologia polmonare ma che non sembrerebbe collegata al Covid-19.

Purtroppo adesso la triste notizia della sua dipartita.

Va ricordato che Raiola è tra i più importanti procuratori di calcio italiani. Grazie a lui sono stati gestiti gli interessi di Paul Pogba, Romelu Lukaku, Marco Verratti, Zlatan Ibrahimovic, Sergio Romero, Gigi Donnarumma e per il Napoli, Hirving Lozano.

