Addio a Gianni Di Marzio: allenò il Napoli e scoprì Maradona

Lutto nel mondo del calcio: è morto Gianni Di Marzio. L’ex allenatore e dirigente sportivo aveva 82 anni. A darne notizia il figlio Gianluca, giornalista di Sky. “E adesso potrai finalmente allenarlo il tuo caro Diego“.

Gianni Di Marzio aveva avuto una doppia vita, calcisticamente parlando. Prima da allenatore. Negli anni ’70 portò il Catanzaro in serie A. Nel 1977 arrivò sulla panchina del Napoli, dove ottenne il quinto posto in classifica, perdendo anche una finale di Coppa Italia a Roma contro l’Inter.

È stato il tecnico che ha condotto il Catania in Serie A nel 1982-1983. Ha allenato il Cosenza, con cui nel 1987-1988 centra la promozione in Serie B, attesa da ventiquattro anni.

Ha ricevuto per due volte il premio Seminatore d’Oro, assegnato al migliore allenatore della stagione di ogni categoria: il primo gli è stato consegnato per l’annata 1971-1972 con la Nocerina in Serie C e il secondo come allenatore del Catanzaro in Serie B nell’anno 1975-1976.

Al termine della stagione 1991-1992, lascia la panchina del Palermo e decide di chiudere con il rettangolo di gioco, passando dietro la scrivania.

In qualità di direttore sportivo ha lavorato con il Venezia dal 1996 al 1998, contribuendo a riportare i lagunari di Maurizio Zamparini in Serie A dopo oltre trent’anni. Poi è stato il responsabile dell’area estera della Juventus dal 2001 al 2006.

A Di Marzio va riconosciuto il merito di aver scoperto per primo in Argentina un giovanissimo Diego Armando Maradona segnalandolo al presidente Corrado Ferlaino. Erano gli inizi degli anni ’80 e l’operazione non fu possibile a causa della chiusura delle frontiere.

