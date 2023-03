Adani pazzo di Napoli: “Quando vado a Napoli non dormo la notte per la tanta adrenalina che ho per vivere il giorno dopo!”

Daniele Adani recentemente è stato a Napoli per commentare Italia-Inghilterra, l’ex difensore ne ha approfittato anche per una passeggiata per le strade della città partenopea per la quale nutre grande amore e rispetto. In un video su Twitch ha voluto personalmente ringraziare il popolo partenopeo. Le sue parole sono letteralmente da brividi:

“Non so che parole usare per ringraziare i napoletani. Quindi ogni parola non raggiungerebbe lo scopo cercato perché Napoli è una città speciale fatta da gente speciale”.

“Io la amo e la sento nel cuore, non riesce a non trasferirti passione e amore nella sua follia e nelle sue contraddizioni, ma con tanta genuinità, mi rende migliore ogni volta che sono di passaggio. Confrontarmi, girare i vicoli, andare ai Quartieri Spagnoli, passeggiare, essere al Diego Armando Maradona, è un privilegio unico. Quando vado a Napoli non dormo la notte per la tanta adrenalina che ho per vivere il giorno dopo. E’ proprio come Buenos Aires”, ha detto con tono commosso ed emozionato.

