Adaílton: “Kaio Jeorge? Il Napoli guarda al futuro…”

L’ex calciatore brasiliano Adaílton, protagonista in Serie A con le maglie di Parma, Verona, Genoa e Bologna, è intervenuto nella trasmissione “Radiogol“, in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss, l’emittente ufficiale del Napoli, rilasciando alcune dichiarazioni riguardanti Kaio Jeorge. L’ultimo gioiello sfornato dal Santos ha soltanto 19 anni, ma ha già suscitato l’interesse di molti club. Tra cui anche il Napoli.

Adailton ne traccia le caratteristiche tecnico-tattiche, disegnando per lui un futuro roseo: “E’ un ragazzo molto giovane, ma con grandi potenzialità. Il Santos ha difficoltà economiche e quindi ha dato molti minuti e possibilità ai giovani della rosa. Il suo ruolo principale è quello di punta centrale. Però ha caratteristiche particolari: è veloce, ha una buona qualità tecnica e soprattutto sa fare gol. In più ha grande personalità ed ha una esperienza internazionale consolidata…”.

Adailton non ha dubbi a riguardo. Nonostante la giovane età, il calcio italiano potrebbe essere il trampolino di lancio ideale per questo giovane assai promettente. E Napoli sarebbe proprio la piazza giusta: “Per Kaio Jeorge la Serie A sarebbe perfetta. Sa attaccare bene la profondità ed ha fiuto sotto porta. Napoli potrebbe essere una piazza ideale per lui, secondo me si ambienterebbe velocemente…“.

Il finale non può che essere dedicato ai paragoni, sempre scomodi eppure capaci di suscitare entusiasmi nei tifosi. Adailton non ha paura di esporsi: “Se devo fare dei paragoni, direi che assomiglia a Lautaro Martinez. Non è alto. ma ha quelle caratteristiche. Dopo Ronaldo, il numero 9 del Brasile non ha mai trovato un giocatore che spostasse gli equilibri. Ebbene, Kaio Jeorge potrebbe essere il centravanti verderoro del futuro”.

Salvatore de Landro

