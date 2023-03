Acquafresca: “Osimhen è capace di segnare in diversi modi”

A “1 Football Club”, programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Robert Acquafresca, ex calciatore, tra le altre, di Atalanta e Cagliari.

Napoli-Lazio dimostra che la Serie A non è ancora chiusa?

“La sconfitta con la Lazio è solo un piccolo incidente di percorso. Non credo che possa determinare un esito che reputo già scritto”.

Cosa determina il successo del Napoli, il singolo oppure il collettivo?

“C’è un insieme di fattori. Spalletti ha avuto, assieme alla società, il coraggio di ripartire da alcune scommesse, Kvara su tutti. Non si aveva la certezza di come il georgiano potesse approcciare con il campionato italiano. Ciononostante, parliamo di un calciatore che è riuscito a fare la differenza, così come Osimhen. Del nigeriano si sapeva fosse un giocatore forte, ma la crescita è stata esponenziale. Il Napoli sta facendo un capolavoro”.

In cosa vede migliorato Osimhen?

“È migliorato in tutto. Prima riusciva, quasi esclusivamente, a fare dell’aggressione della profondità l’arma prediletta. Oggi riesce a dialogare ottimamente con i compagni, ed a farsi apprezzare anche in fase di copertura. Soprattutto ha una capacità di andare in gol in diversi modi”.

Giocare con Kvaratskhelia può facilitare il nigeriano?

“Tra giocatori forti ci si capisce con un semplice sguardo, bisogna solo avere il tempo di conoscersi per capirsi. Ad averceli certi problemi!”.

Lookman altra sorpresa del campionato?

“Sia lui che Hojlund creano quella imprevedibilità che sorprende gli avversari, e garantisce i risultati migliori all’Atalanta. La società bergamasca è brava nello scovare giovani talenti ed a scommettere sul loro talento. Le capacità di Gasperini, poi, consentono ad essi di esprimersi al meglio”.

Che partita sarà quella tra Napoli ed Atalanta?

“Non sarà una partita semplice per il Napoli. Credo che sarà un bellissimo match, in cui i nerazzurri non si tireranno indietro e non avranno paura dell’avversario. L’Atalanta gioca in trasferta come fosse in casa”.

Osimhen pronto per la Premier?

“Le capacità finanziarie del campionato inglese sono note. Si dice che sia il campionato migliore al mondo. Tuttavia, il percorso in Champions mi suggerisce il contrario”.

Hojlund già all’altezza di sostituire Osimhen?

“Non so se sia già pronto per sostituirlo, ma scommetterei sull’attaccante atalantino per il futuro”.

Keylor Navas era la vera certezza tra i pali del Psg?

“Donnarumma è un portiere davvero forte. Tuttavia, ho visto giocare Navas e, così come Sirigu e Marchetti nel loro migliore momento, posso dire che sia un calciatore che può fare la differenza”.

La Serie A potrà permettersi in futuro un calciatore come Navas?

“Mi auguro di sì. Tuttavia, escluderei la destinazione azzurra, dove Meret si è meritato la conferma. Potrebbe, dunque, far comodo ad altri club di A”.

Chi salirà in Serie A la prossima stagione?

“Credo che il Frosinone, ormai, abbia creato un vuoto tale da escludere ogni dubbio sulla promozione, ad eccezione di eventuali sorprese. Il Bari, inoltre, sta facendo una grande stagione. Il campionato di B è molto aperto, nonché troppo imprevedibile per fare previsioni certe oltre quanto detto”.

Sabato crede sarà ancora una gara tattica o vivace?

“Ritengo che sarà una partita più aperta. Sarri, comprendendo le difficoltà della squadra ad imporre il suo gioco, ha preferito chiudersi ed evitare il peggio. Il risultato, poi, ha premiato le sue intuizioni. Gasperini, invece, è un allenatore che non gradisce chiudersi nella propria metà campo, ed arriverà al Maradona per giocare a pieno la partita”.

Destino delle italiane in Champions?

“Sono partite bene tutte le squadre italiane. Mi auguro che possano passare il turno, anche se vedo il Milan impegnato nella sfida più complicata. Nelle gare di ritorno può accadere di tutto”.

